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Израиль вакцинировал более половины населения страны

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  • 8.02.2021, 15:14
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Израиль вакцинировал более половины населения страны

Как обстоят дела в других странах?

Израиль лидирует в мире по вакцинации населения от коронавируса. Больше всего прививок сделано в США.

Израиль первым в мире вакцинировал от коронавируса более половины населения страны, пишет ТАСС в понедельник, 8 февраля.

Отмечается, что вакцинировались уже 5,54 млн человек из 8,9 млн (62,42%).

Второе место по вакцинации в мире занимают ОАЭ (44,79%), третье - Сейшельские Острова (40,49%).

Отметку в 10% вакцинировавшихся жителей смогли преодолеть также Великобритания вместе с заморскими территориями (18,95%), США (12,84%) и Бахрейн (11,63%).

При этом по количеству сделанных прививок лидируют США с 42 млн вакцинировавшихся. Далее идут Китай (31,2 млн привитых) и Великобритания (12 млн).

Всего в мире от коронавируса привились около 131,9 млн, или 1,7% населения Земли.

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