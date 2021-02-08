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Фотофакт: Желтое небо над городами Европы

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  • 8.02.2021, 15:38
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Фотофакт: Желтое небо над городами Европы

Песок и пыль, поднятые в воздух во время сильной бури в пустыне Сахара, окрасили европейские ландшафты.

Миллионы жителей Франции, Швейцарии и Испании провели субботу под жёлто-оранжевым небом. Облака необычного цвета принёс в Европу циклон из Африки — сильный сухой ветер сирокко поднял на высоту пыль из пустыни Сахара, сообщает Euroradio.

Как свидетельствуют данные европейской программы космического наблюдения «Коперник», после Франции пылевое облако стало смещаться на восток — через Италию и Мальту к Балканам, Греции и странам восточного Средиземноморья.

Миллионы жителей Франции, Швейцарии и Испании провели субботу под жёлто-оранжевым небом. Облака необычного цвета принёс в Европу циклон из Африки — сильный сухой ветер сирокко поднял на высоту пыль из пустыни Сахара.

Как свидетельствуют данные европейской программы космического наблюдения «Коперник», после Франции пылевое облако стало смещаться на восток — через Италию и Мальту к Балканам, Греции и странам восточного Средиземноморья.

Пустынная пыль, которую в Европу принесли ветра сирокко, постепенно оседает на землю, оставляя характерные следы, в частности, на снегу. Горнолыжные склоны в такие дни сравнивают с барханами.

Если не повезёт, то это природное явление можно окончиться и вовсе дождём с грязью, так что метеорологи рекомендовали автовладельцам не мыть свои машины в эти выходные.

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