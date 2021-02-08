Боррель отчитается перед Еврокомиссией за визит в Москву 2 8.02.2021, 15:59

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Жозеп Боррель

Многие европейские политики и аналитики назвали эту встречу провалом европейской дипломатии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 9 февраля отчитается перед коллегией Еврокомиссии за свой визит в Москву, пишет «Новое время».

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«На ближайшем заседании коллегии верховный представитель представит результаты своего визита в Москву. Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным», — отметил он.

В ответ на критику результатов поездки Мамер подчеркнул, что визит Борреля в Москву был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отметим, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подвергся критике после визита в Москву.

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