Фильм о дворце Путина посмотрел каждый четвертый россиянин 1 8.02.2021, 16:24

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Вместе с тем их отношение к Путину ухудшилось.

Более четверти (26%) населения России посмотрели на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального видеорасследование основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник, 8 февраля, данные опроса, проведенного социологическим институтом «Левада-центр».

Согласно опросу, среди тех, кто не видел фильм, каждый десятый тем не менее знаком с его содержанием, а почти треть (32%) респондентов «что-то слышали о нем», но не знают подробностей. Только 31% респондентов заявили, что «ничего не слышали» о фильме.При этом среди тех, кто одобряет деятельность президента, видели фильм лишь 18%, а среди тех, кто не одобряет, - 43%.

Вместе с тем 17% посмотревших фильм или слышавших о нем заявили, что после него их отношение к президенту РФ Путину ухудшилось. В то же время треть респондентов верят тому, что сотрудники ФБК показали в фильме, а чуть больше (38%) считают, что «это похоже на правду, хотя достоверность этих обвинений оценить сложно».

Сравнение с фильмом «Он вам не Димон»

Социологи сравнили эти данные с результатами опроса о фильме ФБК о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон», который в 2017 году также вызвал резонанс в обществе и протесты. Однако тогда почти две трети опрошенных (62%) заявили, что «ничего не слышали» об этом фильме. Каждый пятый «что-то слышал», но не знал подробностей, и лишь 18% респондентов либо сами видели фильм, либо были знакомы с его содержанием из других источников.

Фильм о дворце для Путина и арест Навального

Фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки», был опубликован на YouTube-канале «Алексей Навальный» 19 января и с тех пор набрал более 110 млн просмотров. Двухчасовое видео рассказывает о дворце, который строится и содержится в том числе за счет госкомпаний «Роснефть» и «Транснефть», возглавляемых ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

По данным ФБК, дворец под Геленджиком площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в стране, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Фильм начинается с призыва выйти на митинг в поддержку Навального, задержанного по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу «Ив Роше». 2 февраля суд приговорил оппозиционера по этому делу к 2 годам 8 месяцам колонии. 23 января и 31 января по всей России и в других странах прошли протесты,на которых было задержано более 11 тысяч человек.

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