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Назван медицинский прибор, который белорусы сейчас чаще всего покупают на AliExpress

  • 8.02.2021, 16:39
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Назван медицинский прибор, который белорусы сейчас чаще всего покупают на AliExpress

Продажи этого прибора выросли в 60 раз.

На платформе AliExpress в четвертом квартале 2020 года белорусы заказали около 32 тысяч различных медицинских приборов и других товаров для заботы о здоровье. Это в 4,1 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года, пишет tut.by.

Лидерами по продажам среди товаров медицинского назначения остаются пульсоксиметры, их продажи выросли в 60 раз.

— Если в последнем квартале 2019 года количество заказов пульсоксиметров составляло 395 штук, то в этот же период год спустя — уже порядка 24 тысяч штук, — рассказали в пресс-службе AliExpress.

Еще один товар, которым активно интересовались пользователи из Беларуси, — инфракрасные термометры. В список популярных попали различные модели тонометров (и аксессуары к ним), глюкометры. Также пользовались спросом товары по уходу за больными: портативные небулайзеры, устройства для промывания носа при различных респираторных и лор-заболеваниях.

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