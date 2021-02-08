Ученые назвали причину мутации коронавируса

Ученые назвали причину мутации коронавируса2
- 8.02.2021, 17:23
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В ходе исследования специалисты в течение 102 дней наблюдали за пациентом с Covid-19.
Британские ученые выяснили, что во время лечения пациентов с Covid-19 при помощи переливания плазмы кровы, коронавирус начинает мутировать. То есть причина мутации вируса в одном из способов его лечения. Об этом пишет Bloomberg (перевод - healthinfo.ua).
Так, в ходе исследования ученые в течение 102 дней наблюдали за пациентом с Covid-19, который до этого болел раком. В начале ему давали препарат ремдесивир. После такой терапии вирус не претерпел существенных изменений.
После этого его начали лечить с помощью плазмы крови. После этого Covid-19 в организме пациента стал меняться, включая мутации в ключевом "белке-шипе", который коронавирус использует для заражения здоровых клеток.
"Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", — рассказал профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.