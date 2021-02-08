Гродненцев снова пытаются «развести» на деньги, но по-новому 3 8.02.2021, 17:38

6,449

Теперь и «сотрудники Госконтроля».

Жители Гродненской области сталкиваются с очередным видом мошенничества. Людям звонят неизвестные и представляются следователями Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля — и под предлогом проверки счетов пытаются получить личные данные и данные банковских карточек, рассказывает «Вечерний Гродно».

Например, один из таких случаев произошел в Лиде. На мобильный телефон работницы местного предприятия позвонил неизвестный мужчина, который представился работником органов финансовых расследований Комитета госконтроля. Он предложил ей сотрудничество якобы для проверки информации об осуществлении подозрительных финансовых операций по расчетным счетам предприятия.

Похожий случай произошел в Новополоцке. Там злоумышленник позвонил по Viber жительнице Новополоцка и, представившись старшим следователем ДФР КГК, пытался узнать информацию о ее банковской карте (личный кабинет, пароли), ссылаясь на запрос из банка. Аферист предлагал женщине онлайн-помощь в удалении вредоносного приложения с мобильного телефона.

— Мошенники постоянно совершенствуют свои способы обмана. В частности, могут называть фамилии или должности действующих работников контролирующих либо правоохранительных органов, номера их служебных телефонов, телефонов доверия и отделов по работе с обращениями граждан (как правило, эти данные находятся в свободном доступе, в том числе размещены на сайтах госорганов в интернете), — рассказали в КГК. Там еще раз отметили, что сотрудники банков и налоговой, а также работники Комитета госконтроля никогда не запрашивают по телефону сведения о банковских картах и другую личную информацию, а также данные о хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».