Как отец с детьми путешествует по горам с бело-красно-белым флагом 1 8.02.2021, 17:43

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47-летний Александр Богачев вместе с женой воспитывает троих детей.

Белорусу Александру Богачеву 47 лет, вместе с женой он воспитывает троих детей. Последние годы семья живет в Хорватии и часто путешествует по горам вместе с детьми. А полтора месяца назад у семьи появилась традиция: с собой на вершины они берут БЧБ-флаг — в поддержку протестов в Беларуси. Александр рассказал rebenok.by, как он с детьми увлекся таким хобби и интересуются ли ребята политикой.

Старший сын Александра уже взрослый и живет в другой стране, поэтому отец взбирается на вершины Хорватии с 8-летним сыном Эмилем и 9-летней дочерью Дианой. Их мама Наталья не участвует в восхождениях: «Она поднималась с нами пару раз в горы, но ей не понравилось, поэтому больше с нами она в горы не ходит».

Отец подчеркивает, что с детьми он занимается горным бегом. Раньше каждые выходные семья участвовала в соревнованиях, пока их не отменили из-за пандемии. Сейчас папа с детьми продолжает восхождения, чтобы поддерживать себя в отличной форме.

Полтора месяца назад отец стал брать с собой бело-красно-белый флаг, чтобы поддержать протесты в Беларуси. На родине у Александра осталась мама. С августа его не перестает волновать непростая ситуация в родной стране. Переживают даже дети.

— Сын и дочь с самого начала спрашивали, что происходит в Беларуси, чем все это закончится. А я честно отвечал на все их вопросы. Когда я предложил им подниматься в горы с БЧБ-флагом — они полностью меня поддержали.

Найти в продаже такой флаг в Хорватии не удалось. Поэтому Александр сделал его из белой простыни, которую вместе с сыном он раскрасил красной краской на одной из самых высоких точек Хорватии.

Сын бегает по горам с 5 лет, а дочь — с 7

Интерес к путешествиям по горам начался с того, что мужчина заметил у 4-летнего сына склонность к длинным забегам. Мальчик стал выступать на соревнованиях по бегу, сначала обычному, а потом и горному. И уже в 5 лет он пробежал 10 километров по горе Марьян всего за 1 час и 4 минуты. Вскоре горным бегом занялась и 7-летняя дочь Александра. Отец поддержал увлечения детей.

Сейчас семья живет у подножия гор в Хорватии, и совместному хобби уделяет много времени. Александр регулярно устраивает походы по ближайшим вершинам: часть пути отец с детьми идет пешком, периодически они соревнуются в беге. И, как смеется мужчина, обычно последним бежит он и просит детей его подождать.

В такие мини-путешествия семья ходит один или два раза в неделю. Не только в выходные, но даже и в будние дни после школы.

— Все зависит от того, не устали ли дети после школы и какая погода за окном. В дождь и туман мы не боимся идти в горы. Главное — чтобы не было ветра, иначе нас может просто сдуть, и мы разлетимся по горам, как шарики, — смеется Александр.

На прогулку обычно уходит около 3-4 часов. За это время отец с детьми проходит (частично пробегает) 10-12 км. Отец подчеркивает, что старается не подниматься с детьми слишком высоко. Следит за тем, чтобы перепад высот был не более 1200 метров.

Лишь однажды во время соревнований дочь Диана поднялась на самую высокую точку Хорватии высотой 1 831 метра, пробежав вместе с отцом 16 км. Ей тогда было всего 7 лет, но она стойко выдержала такое восхождение, говорит папа.

Сыну Эмилю тоже есть чем гордиться: у мальчика 23 кубка за победы в разных дисциплинах по легкой атлетике и более 150 медалей, большинство из которых — это награды за первое место. Об успехах ребенка не раз писали СМИ Хорватии, Боснии и Герцеговины, где Эмиль часто выступал до пандемии.

Александр рассказывает, что они с женой стараются разносторонне развивать детей: «Я отвечаю за их физическое и культурное развитие, а также за уроки кроме английского и немецкого языков, а Наталья — за языки и музыкальное образование». Сын занимается легкой атлетикой, дочка — плаванием, а вместе они посещают занятия по регби. Все это дети совмещают с уроками в обычной школе и музыкальной.

Что касается горного бега, судя по всему, это увлечение надолго. Как говорит отец, в Хорватии еще достаточно мест, где он очень хочет побывать с детьми.

— Пока мы будем исследовать свои вершины. А потом, когда откроют границы, возможно, отправимся в другие страны.

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