Водный кризис в Крыму: оккупанты назвали «мертвые» водохранилища 11 8.02.2021, 17:47

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Водный кризис в оккупированном Крыму существенно обостряется.

Несмотря на все ожидания, уровень воды в водохранилищах уменьшается. Оккупационные власти сообщили, что в целом ряде искусственных водоемах уже невозможно выкачивать воду, сообщают в соцсетях, пишет sprotyv.info.

Так, в Симферопольском водохранилище осталось всего 7% от общего объема воды, в Партизанском — 14%, в Аянском — 26%. Коммунальщики вскоре планируют совсем отказаться от воды из этих искусственных озер и подавать на Симферополь только воду из подземных источников.

Журналисты отмечают, что по состоянию на 1 февраля, согласно опубликованной информации, наиболее близки к «мертвому объему» – Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. При этом Симферопольское и Загорское водохранилища указаны как уже прошедшие отметку «мертвый объем».

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