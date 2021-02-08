Глеб о покупке элитной земли у Минского моря: Вы же сами прекрасно все понимаете 27 8.02.2021, 17:53

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Александр Глеб

Уточнение границ участка и оформление документов происходило с 6 по 13 августа - как раз во время массовых протестов.

Самый успешный белорусский футболист Александр Глеб в 2020 году приобрёл земельный участок в “первой линии” на берегу Минского моря. Теперь он сосед Жерара Депардье. Чтобы получить землю в элитном месте, Глебу пришлось писать Лукашенко. А уточнение границ участка и оформление документов происходило с 6 по 13 августа 2020-го — как раз тогда, когда в Беларуси происходили президентские выборы и разгон массовых протестов.

— Мне что, оправдываться перед каждым, который будет спрашивать: зачем мне белые кроссовки, зачем мне красные штаны или зачем мне участок? Ну захотел, и всё. Это моя мечта была, — отвечает Еврорадио Александр. — Что мне ответить? Что я купил участок? Да, я купил его. Вот и всё.

Портал “Трибуна” провёл расследование касательно нового приобретения футболиста. Журналисты выяснили, что аукциона на приобретение земли не было: Александр Глеб получил право на элитный участок после прошения, поданного на имя диктатора Лукашенко. Тот оставил положительную резолюцию.

Кадастровая стоимость участка на 15 августа 2020 года составляла $22,1 за квадратный метр. Однако по решению Папернянского сельского исполкома Глеб заплатил намного больше — 356 775 рублей, то есть около 137 тысяч долларов на момент принятия решения.

Александр Глеб комментирует покупку участка неохотно. Мол, всё — через юриста. А когда журналисты спрашивают о письме на имя Лукашенко, и вовсе вежливо прекращает разговор:

— Всё, что мог сказать, я сказал. Вы же сами прекрасно всё понимаете. Сами сейчас читаем, всё же написано.

Тем самым футболист косвенно подтверждает, что факты, изложенные “Трибуной”, соответствуют действительности.

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