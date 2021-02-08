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Названы «здоровые продукты», пользу которых сильно преувеличивают

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  • 8.02.2021, 18:14
  • 7,696
Названы «здоровые продукты», пользу которых сильно преувеличивают
иллюстрационное Фото

Мнение диетолога.

В погоне за здоровым питанием люди нередко употребляют продукты, польза которых сильно преувеличена, а также они и вовсе могут быть вредными. Ситуацию newsyou.info прокомментировала диетолог Арина Скоромная.

По ее словам, не все продукты, считающиеся диетическими, приносят организму пользу. Многие приверженцы ЗОЖ исключают из рациона жиры, и это большая ошибка. В полностью обезжиренных молочных продуктах польза отсутствует и они негативно влияют на обмен веществ. Специалист подчеркнула, что кальций не усваивается без жиров.

Также сильно преувеличивают пользу свежевыжатых фруктовых соков, которые принято пить утром. Эта традиция поднимает уровень сахара в крови, тогда он сильно скачет, а это явно нехорошо для здоровья.

Диетолог посоветовала относится к подбору продуктов более тщательно. Всегда нужно хорошо изучать состав, что касается даже батончиков и фитнес-хлопьев, предлагающихся для похудения. Нередко в их составе можно встретить сахар.

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