закрыть
8 февраля 2021, понедельник, 21:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Pfizer собирается ускорить производство вакцины от COVID-19 почти в два раза

  • 8.02.2021, 18:52
  • 1,860
Pfizer собирается ускорить производство вакцины от COVID-19 почти в два раза

Американская фармкомпания тратит в среднем 110 дней на изготовление партии вакцины.

Фармацевтическая компания Pfizer рассчитывает, как вдвое сократить время на производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщил американский телеканал USA Today 7 февраля со ссылкой на комментарий вице-президента Pfizer по операциям со стерильными инъекционными препаратами Чаза Калитри.

В целом на изготовление партии вакцины компания тратит 110 дней. В планах уменьшить этот показатель в среднем до 60 дней. Pfizer назвала этот проект "Скорость света". Калитри сказал, что за последний месяц фармкомпания удвоила объем производства вакцин.

По словам вице-президента, Pfizer строит свою производственную систему на том, как вакцина разрабатывалась в лаборатории. Обычно инженеры тратили годы на повышение эффективности и рентабельности. Но ситуация с распространением COVID-19 оказалась исключением, добавил он.

Компания сразу приступила к коммерческому производству. Как только с производственной линии начали сходить флаконы с вакциной, инженеры начали думать, как сделать их производство быстрее и лучше, пояснил Калитри. Наряду с повышением скорости Pfizer увеличивает выпуск продукции, добавляя производственные линии на всех трех заводах, сообщили в компании.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer сообщило, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно. Всего около 19 стран намерены привить своих граждан от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Сейчас она производится в Германии и Бельгии. В феврале BioNTech намеревается открыть дополнительное производство вакцины в объеме 250 млн доз в немецком Марбурге. Это позволит производить 750 млн доз в год, сообщила "Немецкая волна".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич