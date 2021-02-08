Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата 6 8.02.2021, 19:08

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Фото: Global Look Press/Marc Vorwerk

Страны ответили РФ на высылку своих дипломатов.

Германия, Польша и Швеция в понедельник вечером сообщили, что высылают по одному российскому дипломату в ответ на высылку Россией дипломатических работников трех стран якобы за участие в протестах за освобождение Навального.

Сообщение о высылке синхронно обнародовали МИД трех стран, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила в Twitter, что российскому послу в Стокгольме сообщили о просьбе покинуть Швецию одному работнику российского посольства.

"Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только исполнял свои обязанности", - заявила глава МИД Швеции.

Об аналогичном решении объявить персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Берлине сообщил МИД Германии. В немецком дипведомстве назвали высылку своего дипломата из России неоправданной.

"Немецкий дипломат, о котором идет речь, просто выполнял свою функцию в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, наблюдая за развитием событий в России законными средствами", - говорится в заявлении немецкого МИД.

МИД Польши сообщил, что в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией объявляет персоной нон грата дипломата РФ из генерального консульства России в Познани.

Россия решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом.

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