В тюрьме на Окрестина умирает мужчина, осужденный на 25 суток 10 8.02.2021, 19:17

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иллюстрационное Фото: tut.by

Православная община запустила обращение к митрополиту Вениамину, чтобы спасти его.

Олег Заяц вышел на прогулку возле своего дома 23 января, и попал на Окрестина. Его приговорили к 25 суткам – максимально возможному сроку. У него ампутированы пальцы на ногах, а также он имеет онкологическое заболевание. В знак протеста Олег объявил сухую голодовку – полностью отказался от еды и воды.

«Все дни с момента задержания Олег не пил и не ел. Это могут подтвердить все 24 человека из нашей 6-местной камеры», – говорит человек, который сидел вместе с Олегом на Окрестина и в Жодино.

Собеседник «Белсата» утверждает, что 28 января – через 5 дней после задержания – Олегу Зайцу было совсем плохо. Он даже не мог подниматься с постели, его кожа была серая. Ноги – обмороженные.

«Олегу присудили 25 суток, несмотря на многочисленные несостыковки в показаниях свидетеля и в протоколе задержания, на которые он указывал в суде! У него отобрали палку, без которой Олег практически не может передвигаться из-за боли в стопах. Голодовку он объявил в знак поддержки Игоря Лосика и против своего незаконного заключения», – говорит очевидец этих событий.

Его обвинили по ст. 23.34 КоАП РБ («Участие в несанкционированных массовых мероприятиях») и ст. 23.4 КоАП РБ («Сопротивление должностному лицу при исполнении обязанностей»).

Светлана, соседка Олега, говорит, что он отказался давать показания на камеру – это засчитали за сопротивление. Признается, что очень переживает за соседа: его семья поддерживает Лукашенко, поэтому помощи от них ждать не стоит.

В понедельник 8 января проходил суд, на котором защита Олега пыталась обжаловать приговор. К сожалению, суд оставил предыдущий приговор. Но на заседании стало известно, что Олег прекратил голодовку. По каким причинам и когда это произошло – неизвестно. Также на данный момент нет никаких сведений о состоянии его здоровья.

Известно лишь, что на свободу Олег должен выйти 16-го февраля. Раньше он работал в Свято-Елисаветинском монастыре, а также продавал там свои изделия. Православная община запустила обращение к митрополиту Вениамину, чтобы спасти Зайца.

Олег Заяц – не единственный белорусский узник, который голодал за свои права. Блогер Игорь Лосик голодал 42 дня. Он решил начать есть из-за того, что вместе с ним голодать начали и другие люди.

Также известно о голодовке гомельчанина Игоря Кравченко. Он протестует против несправедливого ареста. Сегодня Игоря должны были выпустить после 15 суток, но оставили за решеткой на такой же срок. Причина очередного наказания неизвестна.

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