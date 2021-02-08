Партизаны Дзержинска вышли на вечернюю акцию протеста 8.02.2021, 20:22

иллюстрационное Фото

Горожане поддержали политзаключенного Степана Чикилева.

Партизаны Дзержинска (Койданово) вышли на акцию в поддержку Степана Чикилева.

Напомним, мужчина получил три года «химии» после того, как был сбит милицейским бусом.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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