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Во вторник в Беларуси ожидается до -19 градусов

  • 8.02.2021, 20:55
Во вторник в Беларуси ожидается до -19 градусов

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 февраля из-за сильного снега и порывистого ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдет снег, ночью и утром во многих районах, днем по востоку ожидается сильный снег. На большей части территории прогнозируется метель, на дорогах - снежные заносы. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром на большей части территории, днем по северо-востоку - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях - минус 16-19. Днем будет 6-11 градусов ниже нуля.

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