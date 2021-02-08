«Мы за наших внуков»: Брестские пенсионеры вышли на акцию

Фотофакт.

В Беларуси продолжаются акции протеста.

Брестские пенсионеры вышли на акцию протеста с плакатом «Мы за наших внуков».

Минчане требуют освободить незаконно задержанных журналистов.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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