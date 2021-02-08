Беларусь – это Европа 1 8.02.2021, 21:26

1,148

Они верят, что Беларусь станет членом Евросоюза.

Гражданская кампания Европейская Беларусь всегда была в первых рядах в борьбе за свободу и демократию в нашей стране. Сейчас многие активисты и координаторы кампании находятся в СИЗО по выдуманным обвинениям: Евгений Афнагель, Павел Юхневич, Максим Винярский, Андрей Войнич, Полина Шарендо-Панасюк.

Все они — герои борьбы за свободную Беларусь! И они никогда не сдадутся! Наш долг — встать на место каждого политзаключенного, и продолжить их дело, чтобы каждый, брошенный без вины в тюрьму, как можно скорее оказался на свободе!

Напишите письмо политзаключенным активистам Европейской Беларуси! Их адреса:

Евгений Афнагель, Максим Винярский, Павел Юхневич, Андрей Войнич: Минск, улица Володарского 2, СИЗО-1, 220030

Полина Шарендо-Панасюк: СИЗО №7 улица Советских Пограничников 37, Брест, 224030

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.