Россию захлестнет безработица 8.02.2021, 21:39

иллюстрационное Фото: Kirill Kukhmar/TASS

В попытках выжить компаниям в марте придется избавляться от сотрудников.

Уже в марте Россию захлестнет новая волна безработицы. Весной заканчивается действие программы кредитования, согласно которой фирмам запрещалось увольнять персонал. Теперь обескровленным предприятиям придется рассчитаться с долгами коронавирусного года путем сокращения издержек. По разным прогнозам, после прекращения действия мер поддержки малого и среднего бизнеса в стране может закрыться до 30% предприятий, а число безработных вырастет на 5 млн человек. «МК» выяснил, специалисты каких сфер находятся в зоне риска.

Впереди новый всплеск безработицы. Миллионы компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) могут начать схлопываться уже в марте. Наибольшая угроза нависла над предприятиями, работающими в сферах общественного питания и гостиничного хозяйства, а также в сфере услуг и развлечений.

Министр экономического развития Максим Решетников увидел риски сокращения занятости в сегменте малого и среднего бизнеса. Он отметил, что это может случиться из-за окончания в марте программы кредитования МСБ с последующим списанием долгов при условии сохранения бизнесом рабочих мест.

По словам Решетникова, в настоящий момент 98% компаний, участвующих в программе льготного кредитования выполняют требования для списания кредита при сохранении занятости. Программа позволила сохранить 5,4 млн рабочих мест во всех регионах страны.

Между тем глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что за время пандемии только число зарегистрированных безработных на пике повышалось на 1,3 млн человек. Очевидно, что без программы льготного кредитования скачок уровня безработицы с 4,6% в декабре 2019 года до восьмилетнего пика в августе в 6,4% мог бы принять более драматичный характер, рассказывает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В случае продления программы можно ожидать продолжения снижения уровня безработицы до значений, наблюдавшихся до пандемии. Поддержку будет оказывать ухудшение демографической ситуации, которая выражается в сокращении численности рабочей силы», — считает эксперт.

Генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова настроена менее оптимистично: она считает, что риски сокращения занятости в сегменте МСБ очень велики, и они связаны не столько с окончанием действия программы кредитования, сколько с общим сжатием рынка из-за сокращения доходов населения.

«Маржа малого бизнеса, и так минимальная, зачастую падает до нулевой или даже отрицательной. Несколько месяцев бизнес готов с этим мириться, расширяя маркетинговый инструментарий, запуская систему скидок, частично сокращая штат. Но в промежутке полугода бизнесы будут закрываться, особенно в сфере HoReCa (непродуктовый ритейл, гостиничный и ресторанный бизнес), туристических, образовательных услуг, в сегменте розничной торговли и сфере развлечений», — предупреждает специалист.

По разным прогнозам, после прекращения действия мер поддержки малого и среднего бизнеса (по льготным кредитам на выплату зарплат работникам в размере 1 МРОТ), в стране может закрыться до 30% предприятий и ИП. Всего сейчас в стране (по состоянию на 10 января 2021-го) 5,6 млн микро, малых и средних предприятий (включая ИП). В них работает 15,4 млн человек. Соответственно, закрытие трети предприятий может привести к тому, что безработных станет на 5 млн человек больше, чем сейчас (на конец года число официально зарегистрированных безработных составляло 4,4 млн человек).

«Нужно учитывать, что на биржу труда встают далеко не все — сказывается то, что пособия по безработице очень невысокие, далеко не каждый россиянин готов собирать документы, ходить по инстанциям, чтобы получать от 1,5 тысячи рублей до 8 тысяч рублей в месяц (это минимальный и максимальный размер пособия по безработице в России). В прошлом году уровень безработицы вырос еще за счет того, что пособие было повышено до МРОТ — 12 тысяч рублей. Для многих, особенно в регионах и сельской местности, встать на биржу труда означало получать примерно такое же пособие, сколько составляет средняя зарплата. Отсюда и рост», — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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