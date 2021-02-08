Регионы Беларуси продолжают протестовать против режима Таракана 1 8.02.2021, 22:05

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Партизанские акции проходят в разных уголках страны.

Регионы Беларуси продолжают протестовать против режима Таракана.

Жители Борисова вышли на вечернюю акцию протеста.

Гомельчане встают стеной в защиту национального флага Беларуси.

Партизаны Дзержинска-Койданова вышли на акцию в поддержку Степана Чикилева, который получил три года "химии" после того, как его сбил микроавтобус насиловиков.

Бобруйские партизаны сегодня утром вывесили эту растяжку на трассе М5.

«Он до сих пор радует автомобилистов», - пишут подписчики телеграм-канала «Баста!».

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