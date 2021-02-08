Оппозиция захватила инициативу 1 Аббас Галлямов

8.02.2021, 22:14

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Аббас Галлямов

В битве будущего с прошлым прошлое, конечно, обречено.

Текст Явлинского - это ещё одно подтверждение того, что статус Навального в оппозиционной среде укрепляется. Он становится ее безусловным лидером. Нарциссичный лидер "Яблока" просто не в силах этого перенести.

А тут ещё надежда, что заметят и зачтут. Может и пятипроцентный барьер преодолеть помогут, наконец-то.

*

Думаю, что атака со стороны персонажей из 90-х - таких как, например, Явлинский - лишь усилит у избирателя ощущение, что в стране разворачивается битва будущего с прошлым. В битве этой прошлое, конечно, обречено.

В идеале, Кремлю не обветшавших триариев надо мобилизовывать, а молодёжь. Проблема здесь только в том, что полноценных молодых политиков в распоряжении властей нет. Это все искусственные растения, взращенные в тепличных условиях. Избиратель прекрасно эту их искусственность чувствует и никакого значения их активности не придаёт. Избиратель интуитивно понимает, что настоящий политик - это тот, кто за свои убеждения готов рисковать. А тот, кто по телевизору Путина хвалит, - никакой не политик. Так, карьерист.

*

Читал когда-то в детстве, что в ночь накануне битвы при Гавгамеллах Александр Македонский приказал небольшому числу своих лучников разъезжать по полю и время от времени стрелять в направлении стоявшей в строю персидской армии. В результате те всю ночь ждали нападения и были наготове. Воины же Александра хорошенько выспались и навалившись утром со свежими силами на измотанных персов, разбили их.

События в Питере напомнили эту историю. Измотанный Беглов в строю с запотевшим забралом и выспавшийся Волков, готовый напасть в любой момент.

Почему так получается? Потому что оппозиция захватила инициативу. Когда инициатива принадлежит тебе, то именно ты определяешь, когда и на каких условиях состоится бой. Инициатива - это ключ к успеху в политике.

Аббас Галлямов, Facebook

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