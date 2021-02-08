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Доходы «Газпрома» снизились на 40% за год

  • 8.02.2021, 22:41
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Доходы «Газпрома» снизились на 40% за год

Стало известно, сколько российский холдинг заработал за год.

В 2020 году доходы российского Газпрома от экспорта газа упали на 39,6% и составили $25,25 млрд. Об этом в понедельник, 8 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

При этом физический объем экспорта газа упал на 9,7% - до 199,2 млрд куб. м.

Также отмечается, что в конце года выросла экспортная стоимость газа. Если прошлым летом он стоил 80-90 долларов за тысячу кубометров, то осенью-зимой подорожал до 145-155 долларов.

Кроме того, сообщается о снижении на 14,8% доходов России от экспорта сжиженного природного газа - до $6,75 млрд. Физический объем экспорта СПГ вырос на 4,5% и достиг 68,3 млн куб. м в сжиженном состоянии.

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