Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 1 8.02.2021, 23:19

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Павел Дуров

Мессенджер стал самым загружаемым мобильным приложением в мире.

Павел Дуров раскрыл секрет популярности созданного им мессенджера Telegram. Он прокомментировал новость о том, что мессенджер стал самым загружаемым мобильным приложением в мире, запись размещена в его Telegram-канале.

Дуров написал, что последние 7,5 года приложение стабильно поднималось в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно росла более чем на 40 процентов.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 года мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — подчеркнул он.

По его словам, чтобы добиться успеха в любой области — спорте, ведении блога, искусстве, программировании, бизнесе или учебе, — следует «оставаться верным своим ценностям» и прилагать целенаправленные усилия в течение длительного периода времени.

Ранее Telegram признали самым скачиваемым неигровым приложением в мире. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение Павла Дурова в январе 2021 года обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play. За первый месяц года мессенджер скачали более 63 миллионов раз, чаще всего программу устанавливали в Индии и Индонезии.

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