«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!» 8.02.2021, 23:27

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Как белорусы протестовали 8 февраля.

В Беларуси продолжаются ежедневные протесты. Белорусы устраивают акции днем и вечером.

Борисов заглянул в гости к Минской Масюковщине.

Полоцк передаёт привет микрорайону Сокол.

В Гродно проходят встречи каждый день! «Сколько можно сажать по надуманным причинам?»- спрашивают у лживых судей жители Гродно.

Партизаны Смолевичей и Жодино решили объединиться! Борисов, подключайтесь.

«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!» - передают минчане с улиц Пулихова-Захарова-Андреевской.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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