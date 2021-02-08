закрыть
9 февраля 2021, вторник, 0:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!»

  • 8.02.2021, 23:27
  • 1,560
«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!»

Как белорусы протестовали 8 февраля.

В Беларуси продолжаются ежедневные протесты. Белорусы устраивают акции днем и вечером.

Борисов заглянул в гости к Минской Масюковщине.

Полоцк передаёт привет микрорайону Сокол.

В Гродно проходят встречи каждый день! «Сколько можно сажать по надуманным причинам?»- спрашивают у лживых судей жители Гродно.

Партизаны Смолевичей и Жодино решили объединиться! Борисов, подключайтесь.

«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!» - передают минчане с улиц Пулихова-Захарова-Андреевской.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич