Чак Шумер объявил о соглашении по делу об импичменте Трампа в Сенате

Чак Шумер объявил о соглашении по делу об импичменте Трампа в Сенате1
- 9.02.2021, 8:03
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Лидер сенатского большинства рассказал о правилах предстоящего разбирательства в верхней палате Конгресса.
Лидер сенатского большинства Чак Шумер объявил о соглашении, устанавливающем структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, гарантирующего справедливость разбирательства, сообщает «Голос Америки».
«Я рад, что все стороны – менеджеры, адвокат бывшего президента и лидер сенатского меньшинства Макконнелл – согласились с этим планом, чтобы обеспечить на этой неделе справедливый и честный двухпартийный процесс импичмента Дональда Трампа в Сенате», – говорится в распространенном заявлении лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса.
«Импичмент позволит установить правду и ответственность, которые необходимы для обеспечения необходимого объединения и исцеления в нашей стране после нападения на нашу демократию 6 января, в результате которого погибли пять человек».
В частности, новая резолюция Сената, которая, как ожидается, будет принята в начале этой недели, предусматривает: до 4 часов, поровну разделенных между менеджерами по импичменту и адвокатом бывшего президента для представления аргументов во вторник, 9 февраля, о конституционности процесса. Сенат примет простым большинством голосов решение, обладает ли он юрисдикцией в соответствии с Конституцией судить бывшего президента.
Если большинство проголосует за конституционность разбирательства, оно будет продолжаться в соответствии с положениями резолюции следующим образом:
• До 16 часов с каждой стороны для представления своих аргументов начиная со среды, 10 февраля. В резолюции говорится, что каждая сторона должна использовать свое время не более двух дней, а продолжительность ежедневного выступления не должна превышать 8 часов.
• После выступления обеих сторон сенаторы в общей сложности имеют 4 часа для вопросов.
• По запросу менеджеров по импичменту, после вопросов сенаторов, будет выделено 4 часа, поровну разделенных, для заслушивания аргументов относительно того, будет ли Сенат рассматривать ходатайства о вызове свидетелей и о предоставлении документов.
• До 4 часов, поровну разделенных между менеджерами по импичменту и защитой для заключительного выступления.
• По завершению заключительных выступлений и истечения времени для обсуждения сенаторами, верхняя палата Конгресса Сенат проголосует объявить или нет Дональду Трампу импичмент.