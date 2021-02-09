закрыть
9 февраля 2021, вторник, 8:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Три фактора, которые приведут к свержению Лукашенко

1
  • 9.02.2021, 8:29
  • 1,553
Три фактора, которые приведут к свержению Лукашенко
фото Tut.By

Запущены необратимые процессы.

Экономические проблемы в Беларуси подтачивают устойчивость режима, и удар идет в трех направлениях, пишет в статье для сайта «Наше мнение» политолог Вадим Можейко.

Ограниченные ресурсы для силовиков

На экспертно-аналитическом клубе экономисты отмечали, что расходы на силовиков будут сокращаться в последнюю очередь, а Вадим Иосуб даже вспоминал анекдот «Папа, ты будет меньше пить? – Нет, сынок, ты будешь меньше есть». Впрочем, расходы уже сокращаются: бывший следователь и основатель инициативы BYPOL Андрей Астапович рассказывал, что для Следственного комитета отложили строительство жилья. Впрочем, это может быть связано с тем, что по словам того же Астаповича в ходе разбора подписей за альтернативных кандидатов КГБ «ужаснулись от процентного соотношения, поняв, что это [Следственный комитет] самая оппозиционная силовая структура».

Однако исчезновение перспективы получить служебную квартиру вряд ли мотивирует кого-то из силовиков больше любить государственную систему Лукашенко. Из той же серии – очевидное стремление власти показать, что незаменимых у нее нет, даже в самые трудные времена: своих постов в 2020 году лишились и глава МВД Юрий Караев, и глава КГБ Валерий Вакульчик. Такая политика может быть и эффективна для предотвращения появления опасно влиятельных генералов, но не способствует уверенности силовиков в своем завтрашнем дне при нынешней власти.

Из силовых органов регулярно поступают чувствительные для власти сливы. И речь совсем не только про «самый оппозиционный» Следственный комитет. Можно вспомнить аудиозапись, где голос, похожий на Николая Карпенкова, нынешнего замминистра внутренних дел – командующего внутренними войсками, говорит о смерти Александра Трайковского и о «лагерях для острокопытных». Судя по содержанию аудиозаписи, она была сделана в октябре 2020 года, когда Карпенков еще руководил Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) и говорил со своими подчиненными. Действия этих силовиков на демонстрациях произвели на общество такое впечатление, что петиция о признании ГУБОПиК террористической организацией собрала более 60 тысяч подписей. А теперь получается, что кто-то из них тайком записал голос начальника и отправил BYPOL. Так что единство силовиков далеко не так прочно, как может показаться.

Голодные бунты: вперед в прошлое

Еще одно потенциальное последствие экономического кризиса – протесты разгневанных людей, чье материальное положение критически ухудшилось, и винят они в этом власть. Беларусь уже видела такое в 2017 году, когда пресловутый «налог на тунеядство» вывел на улицы десятки тысяч людей по всей стране. Тогда протесты со временем удалось погасить – но не за счет беспрецедентного насилия, как в 2020-ом, а за счет экономических послаблений. Фактически власти пошли на уступки протестующим: тунеядский декрет был существенно переработан, и непосредственный сбор 20 базовых величин с безработных отменили.

Однако в 2017-ом положение властей было куда более прочным: во внешней политике укреплялось потепление с Западом, расцветала диверсификация, а основные требования протестующих не затрагивали политические основы режима. Теперь же отношения с ЕС и США находят в худшем состоянии, чем когда-либо, а протестующие посягнули на два столпа власти Лукашенко: фальсификации на выборах и неправовую вседозволенность силовиков.

В некотором смысле кампания 2020 года стала логическим продолжением тунеядских протестов. Именно там зародился феномен народных видеоблогеров – таких же возмущенных жителей регионов, простых людей, говорящих простым языком. Многие из них теперь за решеткой, включая Сергея Тихановского. Но это не фигуры с долгим бэкграундом, как тот же Виктор Бабарико: народные видеоблогеры растут как грибы после дождя, и при любом социальным взрыве тут же возникнут новые популярные персоны.

Новые всплески протеста бывшего электората Лукашенко – не очень богатого и не очень образованного, живущего в беднеющших регионах – будут неизбежны при нарастании экономического кризиса.

Придворный бизнес: от санкций до дефолта

Еще одно следствие проблем в национальной экономике – сокращение пирога, который можно делить с приближенным бизнесом. Чем меньше бюджетных средств – тем меньше госконтрактов, которые в принципе можно получить.

Напротив, близость к государству становится токсичной и несет в себе угрозы. В частности, это касается европейских санкций, третий пакет которых включает как юридические лица, так и персонально бизнесменов. Пока список небольшой – в том числе потому, что некоторые лоббисты белорусского бизнеса в ЕС предприняли соответствующие усилия (это, в частности, подтверждал владелец «Санта-Бремора» Александр Мошенский). Сам факт такой активности подтверждает, что санкции ЕС для бизнеса куда чувствительнее, чем это пытаются представить в Беларуси.

«Сбор арбузов не имеет никакого отношения к бизнесу» – так фигурант третьего пакета санкций ЕС Александр Шакутин аргументировал отсутствие у него деловых связей с Лукашенко, хотя они вместе собирали арбузы на президентском участке. Однако факт в том, что близость с Лукашенко уже негативно сказалась на его бизнесе – независимо от того, считать это справедливым или нет. И с усилением таких санкций ранее лояльный к Лукашенко крупный бизнес дважды задумается, в какие потери ему может обойтись очередной арбуз.

Да и стратегически бизнесу будет все сложнее связывать свои перспективы с моделью Лукашенко. Может наступить время, когда в перспективе будет маячить дефолт, неизбежный без политических перемен. А на постсоветском пространстве помнят, чем закончился для многих предпринимателей российский дефолт 1998 года. И тогда бизнес окажется жизненно заинтересован в том, чтобы в Беларуси закончился политический кризис, разблокировалось сотрудничество с Западом, дающее в том числе доступ к программам поддержки экономики, к кредитам под умеренный процент.

Трудно сначала – приятно потом

Экономических кризис – малоприятное явление для страны, но и из него можно извлечь пользу.

После крушения СССР первые правительства независимых стран столкнулись с необходимостью разгребать экономические завалы предшественников. Неизбежные трудности были по их рейтингу и порождали ностальгию по временам пусть и несвободным, но более сытым. Такое могло случиться и в Беларуси, но Лукашенко упустил момент уйти вовремя, на пике благополучия. Теперь же ему предстоит пожинать плоды краха выстроенной им системы и отвечать за это своим рейтингом.

В этом смысле и гипотетических дефолт – не только беда, но и освобождение от груза долгов, накопленного системой Лукашенко. А реформаторы из новой власти будут начинать если не с чистого листа, то с ситуации, когда хуже особо некуда, и любое развитие воспринимается хорошо. Кризис заката модели Лукашенко станет низкой база для будущего роста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич