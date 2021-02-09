СМИ сообщили о вспышке неизвестной болезни в Танзании
- 9.02.2021, 8:54
- 3,147
По меньшей мере, погибло 15 человек скончались и более 50 попали в больницу.
В Танзании по меньшей мере 15 человек скончались и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает издание Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.
«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.
По ее словам, первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
Издание Mwananchi передает, что министр здравоохранения Танзании направил в регион группу экспертов. Медики должны выяснить причины вспышки заболевания и взять образцы для исследования.
В декабре газета The Hindu сообщила, что в индийском штате Андхра-Прадеш один человек скончался от неизвестной болезни, и еще 315 человек были госпитализированы с симптомами того же заболевания. По информации издания, у пациентов наблюдалось головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.