СМИ сообщили о вспышке неизвестной болезни в Танзании 9.02.2021, 8:54

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По меньшей мере, погибло 15 человек скончались и более 50 попали в больницу.

В Танзании по меньшей мере 15 человек скончались и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает издание Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

По ее словам, первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

Издание Mwananchi передает, что министр здравоохранения Танзании направил в регион группу экспертов. Медики должны выяснить причины вспышки заболевания и взять образцы для исследования.

В декабре газета The Hindu сообщила, что в индийском штате Андхра-Прадеш один человек скончался от неизвестной болезни, и еще 315 человек были госпитализированы с симптомами того же заболевания. По информации издания, у пациентов наблюдалось головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.

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