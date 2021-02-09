Медики обнаружили в легких человека естественную защиту от коронавируса 9.02.2021, 9:35

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Открытие совершили в Университете Сан-Паулу.

Гормон мелатонин, вырабатываемый в легких человека, работает как естественный барьер против коронавирусной инфекции нового типа. Такое открытие сделали исследователи из Бразилии, сообщает Melatonin Research (перевод — lenta.ua).

Сотрудники Университета Сан-Паулу установили, что гормон мелатонин препятствует экспрессии генов, которые отвечают за кодирование белков в точках входа патогена в клетки. Речь идет, в частности, о клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. "Мелатонин мешает инфицированию тканей и редуцирует иммунный ответ. В итоге вирус присутствует в дыхательных путях какое-то время (считанные дни), а затем уходит на поиски другого носителя", — отмечают ученые.

Авторы открытия считают, что именно в этом факторе таится понимание того, почему одни люди не заражаются COVID-19, а другие переносят заболевание без заметных симптомов. Эффективной профилактикой коронавируса, как считают бразильские исследователи, могут быть назальные капли или спрей с содержанием мелатонина.

"Защитное действие мелатонина в легких должно распространяться и на другие вирусы, передающиеся респираторным путем. В частности, на грипп", — заявила Регина Пекельманн, ведущий автор научного проекта.

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