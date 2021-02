Расследование штурма Конгресса США: спецслужбы РФ близки к провалу 3 9.02.2021, 9:49

6,734

фото: Reuters

Получено немало доказательств причастности Кремля к событиям в Вашингтоне.

Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США проведет расследование для того, чтобы выяснить, оказывает ли Россия влияние на американские экстремистские группировки. Об этом газете The New York Times сообщил председатель комитета. Официальным поводом для разбирательства назван штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, пишет obozrevatel.com.

В штурме здания Конгресса США принимали участие боевики, связанные с российской военной разведкой, которую спецслужбы США подозревают в причастности к «самой опасной кибератаке в истории Америки» на правительственные компьютерные сети. К такому выводу пришли аналитики The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS).

Как следует из доклада, анализ фото и видео из открытых источников дает основания утверждать, что «тактика, использованная при штурме Капитолия, напоминает методы, выработанные россиянами во время протестного движения «желтых жилетов» во Франции и сторонников независимости Каталонии». Кроме того, действия боевиков в здании «напоминают тактику, которую использовали российские силы специальных операций при захвате здания парламента в Крыму и правительственных учреждений на востоке Украины в 2014 году». Аналитики IGTDS уверены, что в толпе протестующих были боевики, которые отвечали за разжигание и эскалацию акции протеста, а также помогали демонстрантам осуществить захват инфраструктуры и объектов федерального значения.

В докладе указано, что «Кремль использует протесты и массовые беспорядки для осуществления завуалированного влияния за рубежом». Для этого, по мнению аналитиков IGTDS, сотрудники российских спецслужб становятся участниками протестного движения, и образуют так называемое боевое крыло. Они активно участвуют в агитации и вербовке новых членов движения, в том числе привлекают влиятельных лиц. В частности, это наблюдалось в 2016 году, когда «под видом местных националистов боевые группы российской военной разведки участвовали в попытке государственного переворота в Черногории».

Как считают в IGTDS, на «потенциал России по привлечению боевиков к протестам на национальном уровне за рубежом» указывает тот факт, что незадолго до референдума о независимости Каталонии в 2017 году «Россия предложила отправить 10 тысяч солдат» в регион. Они выразили сомнение, что Кремль смог бы мобилизовать и перебросить такое количество боевиков в Европу, однако сам факт обсуждения этого говорит о многом.

Надо отметить, что спецслужбы США получили немало доказательств причастности России к штурму Капитолия. Ошибок было много, и они дошли до абсурда — в частности, как указано в докладе IGTDS, на одном из видео, которое запечатлело момент осады здания, «отчетливо слышны крики по-русски: «Смелей, смелей, будь храбрым, будь храбрым…». На другом видео «один из участников штурма кричит по-русски: «быстрее, быстрее». Как считают аналитики, это может свидетельствовать о том, что «российские боевики выполняли организационную функцию, побуждая протестующих двигаться более активно». Сразу вспомнился старый советский анекдот: «23 февраля Штирлиц надел свою старую, любимую буденовку, взял в руки красное знамя и, распевая революционные песни, пошел к рейхсканцелярии. В этот день он как никогда был близок к провалу».

Еще никогда российские спецслужбы не были так близки к провалу, как в 2021 году. К слову, не только из-за активной работы западных спецслужб и деградации российских, но и благодаря целенаправленным утечкам информации из застенков РФ. В частности, в московских гостиных обсуждают, что с приходом Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки в 2016 году начались провалы спецопераций ГРУ и ФСБ (неудавшиеся покушения на Скрипалей, Емельяна Гебриева и Алексея Навального, госпереворот в Черногории, рассекречивание «базы шпионов ГРУ» в Альпах и т. д.). За четыре года от репутации ГРУ и ФСБ не осталось и следа, в отличие от СВР, которая не была замечена в скандалах.

К слову, и без «быстрее, быстрее» по-русски понятно, кто в этой истории бенефициар. Россия, как никто другой, заинтересована в дестабилизации Запада в целом и США в частности. Российские власти, в принципе, этого и не скрывают. К примеру, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко (между прочим, уроженка г. Шепетовки Хмельницкой области Украины) заявила, что после захвата Капитолия у Вашингтона больше нет морального права «навязывать кому-то так называемые стандарты демократии». «Наверное, надо было больше заниматься внутренними делами, а не попытками навязывания так называемой демократии другим странам — на самом деле под видом этого провоцировать государственные перевороты, свергать неудобные для них власти. Это результат безответственной политики США на международной арене», — прокомментировала события Матвиенко.

Кстати, если заговорили о государственных переворотах. 21–22 января министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму, спустя неделю, 1 февраля, там произошел военный переворот, а 6 февраля Мьянма зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» (совпадение?). В администрации президента США пригрозили, что Вашингтон пересмотрит санкционный режим в отношении Мьянмы, а вот МИД РФ ограничился лаконичным заявлением, что Россия надеется «на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога».

Или вот. 5 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия полиции на акциях в России несопоставимы с жестокостями в США и ЕС. «Я вчера тоже с Блинкеном (госсекретарем США) разговаривал, он затронул ситуацию вокруг Навального и демонстрантов. Я поинтересовался, нет ли какой-то информации, которая позволила бы понять, где содержатся те, кого задержали во время событий в Капитолии. Их, по некоторым данным, где-то 400 человек», — сказал он.

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля российскими властями было задержано порядка 10 тысяч человек, которые вышли в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, а также против полицейской жестокости и произвола властей. Это были мирные демонстранты, которые не захватывали зданий, как это было во время январских событий в США. Ст. 31 Конституции РФ предусматривает, что «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Однако ответом на их выход стали массовые задержания, насилие и давление со стороны силовиков. Задержанных было так много, что их по 40 часов держали в автозаках в ожидании оформления без воды и еды, в холоде, не давая даже воспользоваться уборной.

Как отметили авторы доклада, «нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с Главным разведывательным управлением. В русскоязычном информационном пространстве они изображали власти США дискредитированными. В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся демократии в США. Контролируемый государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливые православные рождественские праздники в России, а другая — хаос в Вашингтоне».

Однако нет сомнений, что боевики, связанные с российской военной разведкой, участвовали в штурме Капитолия не только для того, чтобы Москва рассказывала о «загнивающем Западе» каждый раз, когда будет заходить речь о нарушении российскими властями прав человека и основных свобод. Аналитики IGTDS пришли к выводу, что «вторжение в здание Капитолия дискредитировало компьютерные сети Конгресса, а также могло привести к утечке документов», в частности «во время захвата офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из ее стола были украдены письма и документы». Они также отметили, что существует высокая вероятность установки устройств для прослушивания помещений Конгресса США. Вполне вероятно, что именно эти цели и стояли перед российскими боевиками, и штурм Капитолия позволил их достичь.

Авторы доклада пришли к выводу, что участие России в протестах в США, а также в штурме Капитолия, должно рассматриваться «как акт государственного терроризма, что может быть схоже с терактами 11 сентября». По их мнению, «признание России страной-спонсором терроризма, введение более жестких санкций против российской экономики и восстановление международного имиджа Соединенных Штатов как государства, подвергшегося нападению извне, станут приоритетами для новой администрации Белого дома».

К слову, этим сейчас активно занимаются американские власти.

