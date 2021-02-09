Андрей Суздальцев: Пора завершить политические похороны режима Лукашенко 2 9.02.2021, 9:55

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Андрей Суздальцев

Это отвечает интересам всех международных игроков и желаниям белорусского народа.

Известный российский политолог Андрей Суздальцев написал в своем блоге, почему пришла пора избавиться от политического трупа, которым стал режим Лукашенко в Беларуси:

— Теперь давайте попытаемся смоделировать ситуацию, когда белорусская повестка протестов - признание фальсификации выборов и новые выборы, освобождение политических заключенных и уголовные дела в отношении силовиков, перенесена на российскую почву. При этом не будем углубляться в обширную тему различий белорусов и россиян в сфере политической психологии, способности к консолидации против властей и решительности (готовности к отпору). Но даже на столь выровненном политическом «ландшафте» сразу бросится в глаза то, что «белорусская повестка» в России мгновенно приведет к не просто к политическому кризису, а реальному коллапсу и столкновениям огромного масштаба. Причем, ради разнообразия, напомним, что население в России частично вооружено, и не рогатками…

Внимательные наблюдатели еще 23 января отметили, что российские силовики внимательно изучили опыт своих белорусских коллег и сделали все, чтобы их не обвинили в каком-либо терроре против манифестантов. Но при этом полиция прекрасно понимает, что есть «красная черта», которую нельзя переходить, так как ответ будет почти молниеносный. Ситуацию в России разрядило и то, что протесты в РФ были все-таки немногочисленные. Для сравнения стоит напомнить, что в августе 2020 г. в центре Минска маршировало более 300 тыс. человек, что в московских масштабах означает не менее 2 млн. манифестантов.

И самое главное. Российское руководство традиционно выступает против любых вариантов неконституционной смены власти. Кремль, учитывая то, что влияние на российские протесты внешних сил значительно, считает, что сам факт силового свержения действующей власти в, скажем так, «западной» части Союзного государства, мгновенно отразится на политических противниках В. Путина, активизирует их и, безусловно, накалит политическую ситуацию в России. Понятно, что данный сценарий Москве не нужен…

Но и сам Лукашенко не нужен. Денег он больше не получит, и нет сомнений, что самостоятельно белорусский политический кризис не рассосется, а террор белорусских силовиков только усугубляет ситуацию. Обратим внимание на то, что реального диалога между Москвой и Минском по выходу из кризиса не ведется.

Как бы не хотелось Лукашенко спрятаться за спину России, легитимизировать фальсификацию итогов президентских выборов и оправдать кровавый террор против собственного народа инцидентом с А. Навальным, у действующего белорусского президента не получится. Слишком разные страны, политические режимы и политические традиции, не говоря уже о политической психологии и менталитете населения.

Но в то же время, было бы наивно отвергать политическую взаимосвязь между белорусскими и российскими протестами. Существуют различные версии их влияния на белорусский политический кризис. В частности, в Минске утверждается, что сейчас, когда на улицы российских городов выходят сторонники А. Навального, а в сентябре в России будут проходить парламентские выборы, Москве будет не до А. Лукашенко. Действующий белорусский президент продолжит террор против своих политических противников и закрепится у власти.

Но есть и другая точка зрения и она активно обсуждается в Москве – вряд ли Кремлю хочется тащить на себе политический труп Лукашенко, когда в 2021 году своих проблем полно. Не лучше ли, пока А. Лукашенко ещё не стал обниматься с Энтони Блинкеном и Вашингтон не стал использовать белорусский кризис против России, завершить политические «похороны» белорусского политического режима?

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