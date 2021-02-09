В Минске начался суд на журналистками «Белсата» 9.02.2021, 10:18

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим с Площади Перемен.

9 февраля в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой. 15 ноября они вели стрим с Площади Перемен: оказывали, как силовики жестоко разогнали акцию, на которую люди вышли после смерти Романа Бондаренко. Журналистки находились в одной из квартир, но это их не спасло. Силовики выломали двери и задержали девушек, пишет «Наша Нива».

С 15 ноября Чульцова и Андреева находятся под стражей. Их обвиняют по части 1 статьи 342 УК: «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Наказание от штрафа или ареста до 3 лет «химии» или даже колонии.

Игорь Ильяш

Теперь судьбу Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой будет решать судья Наталья Бугук.

Правозащитники признали журналисток Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову политзаключенными. Накануне суда французские профсоюзы журналистов призвали власти своей страны усилить давление на режим Лукашенко с целью немедленного освобождения журналисток «Белсата».

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