Военный переворот в Мьянме: зачем Россия создает новый очаг напряженности 4 9.02.2021, 10:24

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фото: AFP

Страна входит в число «приоритетных направлений» деструктивной политики Кремля.

В Индийско-тихоокеанском регионе, который по документу «Стратегия национальной безопасности России» входит в число приоритетных направлениях, создается новый очаг напряженности. В частности, речь идет о государстве Мьянма (До 1989 года государство официально именовалось Социалистической Республикой Бирманский Союз. Сокращенно — Бирма), пишет издание «Курс».

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. По факту, после 4-летнего «перерыва» к власти вновь вернулись военные. Вооруженные силы страны сместили гражданское правительство, взяли власть в свои руки и на один год объявили чрезвычайное положение. Руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами, старший генерал Мин Аун Хлайн. Президент страны, премьер-министр и другие члены правительства арестованы.

С одной стороны, страна с 53-миллионной населением, которая является одним из беднейшей в мире и по индексу развития человеческого потенциала ООН находится на 147-м месте, для России не должно представлять какого-либо интереса.

Однако, если учесть ее географическое положение — Мьянма граничит с Индией и Бангладеш на западе, с Китаем на северо-востоке, с Лаосом на востоке, с Таиландом на юB3о-востоке, с юга и юго-запада водами Бенгальского залива и залива Моутама, а также Андаманского моря – она является неким «Крымским полуостровом» в индийско-тихоокеанском регионе. Контроль над Мьянмой дает преимущество по контролю как морского, так и воздушного пространства региона в целом.

«Влечение» России к этой наибеднейшей стране имеет свои исторические корни, и они отнюдь не являются гуманитарными, способствующее развитию благосостояние народа Мьянмы.

Мьянмой при активной поддержке Советского Союза в течение 50 лет (с 1962 года) правили военные. Однако, при давлении международного сообщества, а также ослабления внимания со стороны России в целом (Россия после оккупации территорий Грузии готовилась к новой военной операции уже против Украины), в 2011 году в стране начался процесс передачи власти гражданскому правительству. В 2016 году, после 21 годового (1989 — 2010) заточения под домашним арестом, премьером Мьянмы стала Аун Сан Су Чжи (в 1991 году Аун Сан Су Чжи была присуждена Нобелевской премии мира).

Несмотря на то, что процесс передачи власти начался и народ был доволен таким событиям, гражданскому правительству за почти 10 лет все равно не удалось подчинить военных и установить над ним правительственный контроль.

Возникает вполне резонный вопрос – причем тут Россия и каким боком она привязана вообще к этой Мьянме?! Ведь у нее своих проблем хватает. Но, оказывается, не тут-то было.

Не многим известно, что за десять дней до переворота столицу Мьянмы Нейпьидо посетил министр обороны России Сергей Шойгу. И за последние несколько месяцев таких «дружественных визитов» было несколько. Интересен и тот факт, что он в ходе этих визитов встречался исключительно с одним человеком — с самим старшим генералом Мин Аун Хлайном, который после переворота и возглавил страну. Совпадение? — может быть.

По итогам переговоров Сергей Шойгу с Мин Аун Хлайном была достигнута договооренность о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцырь-С1», а также радиолокационных станций и партии беспилотных летательных комплексов «Орлан-10Е». Кроме того, намечены поставки шести многоцелевых истребителей Су-30СМ в экспортном исполнении. За последние годы Россия поставила Мьянме десятки единиц российских истребителей МиГ-29, учебно-боевых Як-130, а также вертолётов Ми-35П, Ми-24 и Ми-17.

За последние два года общий объем экспорта из России в Мьянму составил более 500 млн долларов, и две третей российского экспорта в эту страну приходится на секретные поставки военной техники. И все это поставлялось не под контроль гражданскому правительству Мьянмы, а лично генералу Хлайну, под контролем которого находится и торговля наркотиками с оборотом 70 миллиардов долларов. Все еще совпадение? – допустим.

Небезынтересна как личность самого генерала Мин Аун Хлайна, так и понимание того, что связывает его с Россией. В должности главнокомандующего ВС Мьянмы генерал Хлайн участвовал в подавлении восстания против правления военных на севере страны и осуществлял насильственное переселение рохинджа (компактно проживающая этническая группа) из региона Ракхайн на крайнем юго-западе страны, при этом действия Совет по правам человека ООН классифицировал как геноцид и этнические чистки.

В июле 2019 года правительство США на основании этих претензий запретило ему въезд в Соединенные Штаты. В декабре 2020 года против Мин Аун Хлайна, действующего Главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы, правительством США были введены экономические санкции, зато в Россию он приезжает регулярно.

В прошлом году генерал Хлайн, действия которого в собственной стране оценен как геноцид и этнические чистки, был приглашен на парад Победы в ранге почетного гостья – заметьте, пригласили его, а не главу государства. Свое единственное обстоятельное интервью генерал Хлайн дал именно Российскому журналу.

Социальными сетями «фейсбук» и «твиттер» эккаунты Хлайна уже давно заблокированы, но вполне благополучно себя чувствует в российской социальной сети «В Контакте». Мелочи? Снова совпадения? – и на сей раз допустим.

Совпадения совпадениями, но что делать с теми договорами, которые именуемые для отвода глаз «межправительственными», реально заключались именно с генералом. Ведь российские военные встречались именно только с ним. Только с Хлайном велись переговоры, который, в свою очередь, хотя официально и являлся представителем правительство, но в реальности держал все контролем и правил страной.

Во время визита Шойгу в Мьянму с Хлайном был подписан договор в области безопасности полётов авиации. Документ предполагает взаимный обмен информацией о воздушной обстановке и упрощённый порядок пересечения и нахождения в воздушном пространстве в пределах государственных границ.

До этого, в январе 2018 года было подписано соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей России в порты Мьянмы. По этим договорам Москва получает контроль морского и воздушного пространства Мьянма, тем самим значительно влияя на ситуацию в регионе.

Осуществлению этих планов создавало угрозу лишь гражданское правление Мьямны с Аун Сан Су Чжи во главе правительства, которая является прозападным политиком и намеревалась постепенно вывести страну из непомерного влияния военных, которые создавали препятствия на пути демократизации страны. Ситуацию усугубляла так же убедительная победа на выборах парламента страны в ноябре прошлого года партии Су Чжи, которому так и не суждено было собраться.

Продолжим все еще утверждать что дело имеем с совпадениями? – право ваше! Однако, столько совпадений в природе не бывает.

Ясно одно – наряду с Абхазией, Южной Осетией, Крымом, «ДНР» и «ЛНР», Сирией, Нагорным Карабахом – Мьянма тоже ляжет весомым грузом на бюджет РФ, который заполняется из карманов россиян. РФ упрямо и настойчиво продолжает наступать на одни и те же грабли. Как видно не только грабли крепкие, но и лоб твердый, непробиваемый.

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