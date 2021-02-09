В Варшаве белорус стал героем телесюжета: он вытолкал в одиночку буксующий автобус 5 9.02.2021, 10:51

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Настойчивость нашего земляка поразила польского журналиста.

В Варшаве белорус стал героем телесюжета. Он вытолкал в одиночку буксующий автобус. Об этом сообщает издание the-warsaw.com.

Корреспондент одного из польских телеканалов вел репортаж с заснеженной улицы Варшавы и стал свидетелем необычной ситуации. Из-за сильных снегопадов водитель автобуса не смог справиться с подъемом на горку. Ему на помощь внезапном пришел мужчина, который начал в одиночку толкать транспортное средство.

Журналист пытался переубедить настойчивого белоруса, высказав мнение, что нет смысла толкать автобус, ведь это не легковой автомобиль, с которым это могло бы сработать.

К счастью, белорус не сдался, попутно рассказав журналисту о том, что в России однажды толкали самолет. Такое действительно было – 6 лет назад пассажиры в Игарке толкали застрявший Ту-134. К слову – успешно.

Буквально через 30 секунд автобусу-таки удалось забраться на гору.

- До видзенья, - сказал на прощание белорус.

После видео мужчину пригласили на курсы польского языка и он согласился.

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