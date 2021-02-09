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The Economist: Беларусь в Индексе демократии оказалась на уровне африканских диктатур

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  • 9.02.2021, 11:02
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The Economist: Беларусь в Индексе демократии оказалась на уровне африканских диктатур

Это худший результат в Европе.

В Индексе демократии, подготовленном британским изданием The Economist, Беларусь очутилась между Гвинеей-Бисау и Суданом. Она заняла 148 строчку из 167 государств. Это - худший рейтинг в Европе, пишет thinktanks.by.

Как показывает рейтинг, составленный изданием The Economist, у Беларуси наихудшее состояние демократии в Европе. Страна находится в группе авторитарных государств, заняв 148 позицию, что ниже мест в индексе Азербайджана (146 место), Казахстана (128 место), России (124 место) и Венесуэлы (143 место).

Ниже Беларуси в рейтинге демократии расположились такие постсоветские страны как Узбекистан (155 место), Таджикистан(159 место) и Туркменистан (162 место).

Уровень демократии в 2021 году в Беларуси эксперты оценили в 2,59 баллов. Для сравнения, лидер рейтинга - Норвегия, получила 9,81 балл. На втором и третьем местах оказались Исландия с 9,37 балла и Швеция с 9,26 баллов.

В последние годы позиция Беларуси в Индексе демократии лишь ухудшается. Так в 2020 году Беларусь заняла 141-е место с 2,88 баллами, а в 2019 году - 137-е место с 3,13 баллами. В 2018 году белорусская оценка была такой же.

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