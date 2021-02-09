Старейшая жительница Европы выздоровела от COVID-19 9.02.2021, 11:05

2,254

Фото: AFP/GERARD JULIEN

Через несколько дней ей исполнится 117 лет.

Сестра Андре, старейшая жительница Франции и Европы, оправилась от коронавирусной болезни за несколько дней до 117-го дня рождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Рожденная в 1904 году Люсиль Рендон, известная под именем сестры Андре, готовится отпраздновать 117 лет. За несколько дней до своего дня рождения, 11 февраля женщина рассказала, что 16 января получила положительный результат теста на COVID-19.

"Я даже не подозревала, что это у меня есть", - пояснила она.

Сестра Андре, проживающая в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне, была ограничена в своей комнате весь январь, не имея возможности посещать мессы.

Дэвид Тавелла, который отвечает за коммуникацию в доме престарелых, сказал ей, что у нее положительный тест. Старейшая европейка не задала ему ни одного вопроса о влиянии, которое это может иметь на здоровье, а наоборот - "на ее привычки".

"Она хотела знать, например, изменится ли график еды или сна. Она не проявляла страха перед болезнью. С другой стороны, она очень переживала за других жителей", - сказал он.

В общем, 81 из 88 пожилых людей, проживающих в этом доме престарелых, были заражены коронавирусом. Около десяти из них погибли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».