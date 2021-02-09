«Выросла в деревне»: что известно о еще одной участнице банды Шакуты и Баскова 18 9.02.2021, 11:19

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Анну Эйсмонт не раз опознавали в минских дворах при срезании БЧБ-лент.

В последнее время многолетняя ведущая спортивных новостей и программ на госТВ Анна Эйсмонт зачастила в новостных сводках по угрюмым поводам. Все потому, что женщина, очень похожая на Анну, не раз была замечена в минских дворах при срезании БЧБ-лент. По ним ездил будто бы элитный отряд – ведь остальные его участники сильно напоминали невестку Анны Наталью Эйсмонт, главу ФХБ Дмитрия Баскова, бойца Дмитрия Шакуту, игрока команды Лукашенко Павла Волчека, пишет «Трибуна».

Что касается Анны, впервые похожую на нее женщину в составе отряда срезателей заметили в ночь с 18 на 19 октября сначала в ЖК «Мегаполис», а затем в Лебяжем – эта женщина была одета в приметную куртку. И угадайте, у кого еще такая есть.

Похожая на Эйсмонт женщина снимала БЧБ-ленты еще до Площади Перемен в редкой куртке – такая была и у реальной Эйсмонт.

Ну а проведшая свое расследование гибели Романа Бондаренко инициатива BYPOL заявила, что телефон Эйсмонт в роковой вечер 11 ноября был засечен у площади Перемен. Анна даже ответила (единственная из всех подозреваемых в участии в «отряде») и заявила, что тогда не была и физически не могла быть на площади Перемен, но, во-первых, в нахождении непосредственно на месте избиения Романа ее никто и не обвинял, а во-вторых, теоретически времени у нее было предостаточно.

Эйсмонт уверяет, что не могла быть на площади Перемен из-за прямого эфира, но это не убеждает – биллинг логичен, от Макаенка ехать 15 минут

Но все это пока лишь предположения. А что мы точно знаем о неоднозначной ведущей – невестке пресс-секретаря Лукашенко?

Выросла в деревне

Анна Эйсмонт – третий ребенок в простой семье из деревни Луцковляны (ныне это уже новомодный агрогородок), что в 40 километрах от Гродно и всего в 13 км от польской границы. Мать Анна (да, они с дочерью тезки) всю жизнь была учительницей белорусского языка в школе, отец Михаил – водителем в колхозе.

Конкретно про Анну мать вспоминала, что дочь с юных лет очень любила петь, использовуя скакалку вместо микрофона, и рисовать. Сама Анна признавалась, что пробовала и народные танцы, и игру на балалайке, и даже футбол. Но в дальнейшем пути девочки перевесило другое увлечение – делавшая в школе газету абитуриентка поступила на факультет журналистики.

В роду Анна не первая, кто пошел в медиа. Ее дядя Виталий Салей с обычным школьным образованием в 1954-м был принят литсотрудником в гродненскую «районку». Но карьеру он сделал все равно на полях – сначала в газете, а потом несколько десятилетий на радио отвечал за освещение сельского хозяйства, сделав свою программу «Прынеманскае сяло» максимально узнаваемой в глубинке.

Брат – главный агроном в колхозе, где босс на посту дольше Лукашенко

Старший из двух братьев Анны, Геннадий, избрал гораздо более понятный деревне жизненный путь – карьеру в родном колхозе, где еще в школьные годы играл в оркестре и как мог помогал во время уборки урожая. Окончив имеющийся в Гродно сельскохозяйственный институт (ныне аграрный университет), молодой человек вернулся в Луцковляны, где стал агрономом. Сейчас Геннадий Эйсмонт – главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива (так колхоз стал именоваться в 2003-м) в своей деревне (простите, агрогородке).

Колхоз имени Сталина (позднее «Авангард») был образован 2 февраля 1951 года путем объединения пяти небольших хозяйств, и председателем стал Петр Деньщиков (сейчас СПК носит его имя), который в 1980-м покинул должность по причине смерти, после чего новым главой стал Василий Свирид – и вот уже больше 40 лет остается на посту. Да, это даже круче, чем у Лукашенко. К слову, Свирид до того, как стать председателем, был главным агрономом – прямо как Эйсмонт.

Старший из братьев Эйсмонтов тоже светился на госТВ – когда его корреспонденты заезжали «на места» в посевную. И показывал себя всецело государственным человеком – в 2019-м говорил: «Современное сельское хозяйство предусматривает применение новых технологий, как сказано в послании [Лукашенко] белорусскому народу – применять все новое, которое будет экономить для нас средства, деньги, позволит нам заработать и получить хороший урожай».

Еще одного брата, сотрудничавшего с «Прессболом», уговорила прийти из милиции на госТВ – там он стал боссом и мужем пресс-секретаря Лукашенко

Средний из трех детей в семье Эйсмонтов Иван, окончив все ту же луцковлянскую школу, избрал третий путь – поступил в Академию МВД. Правда, признавался, что думал о журфаке – ведь в детстве даже собирал газетные вырезки о футболе и любимом игроке Диего Марадоне в частности. Но нашелся человек, который убедил поступать именно в силовой вуз. По его окончании Эйсмонт восемь лет служил в гродненской милиции – а заодно умудрялся сотрудничать с «Прессболом» – как вспоминал сам Иван, «писал заметки о матчах футбольного «Немана», ходил на пресс-конференции, считал тактико-количественные показатели во время матчей, в общем, занимался «примитивной» журналистикой».

По-настоящему большая карьера в медиа для Эйсмонта началась в 2006-м, когда уже работавшая на БТРК сестра настоятельно рекомендовала капитану милиции пройти кастинг ведущих. Иван Анну послушался – и вскоре был принят на госТВ, начав работу ведущим передачи «Деловая жизнь» под псевдонимом Иван Михайлов. Спустя некоторое время в эту программу посчитали необходимой добавить соведущую – ей стала Наталья Кирсанова (впрочем, есть мнение, что это тоже псевдоним). Около года у молодых людей были обычные рабочие отношения, но потом закрутился роман, а в 2010-м они поженились. На свадьбе ведущий изображал милиционера – похоже, Иван не забыл истоки.

В 2014-м семейная пара стала вести ключевой для БТ информационной программе «Главный эфир». К тому моменту Эйсмонт уже был заместителем директора Агентства теленовостей. Но в ноябре того же года Александр Лукашенко назначил Наталью своим пресс-секретарем – уже под фамилией Эйсмонт. Карьера Ивана Эйсмонта тоже на месте не стояла – сначала он стал директором АТН, потом зампредом БТРК, а в 2018-м сам возглавил компанию. Да, все это время мужчина не забывал о спорте.

Говорила о муже-футболисте

О личной жизни самой Анны Эйсмонт известно очень мало. В 2014-м у нее родилась дочь Иванка, причем Эйсмонт работала до восьмого месяца беременности. Редкое для белорусских широт имя для дочери мать выбрала сильно заранее – ей нравилась игра Павла Недведа в «Ювентусе». Изучив его биографию, Анна узнала о его жене Иванке и решила, что именно так когда-нибудь и назовет собственного ребенка. Анна признавалась, что иногда работа с командировками в другие страны наводит ее на нехорошие мысли о себе в роли матери, однако пришла к выводу: «Склоняюсь к тому, что гармония в семье есть тогда, когда гармония в сердце матери. Сейчас я могу показать Иванке, как интересно я живу и работаю. Быть может, для нее это будет стимулом для ее собственных достижений, будущей ее успешности». Пока у дочери благодаря работе матери есть уникальные возможности – например, сыграть в прятки с Уле Эйнаром Бьорндаленом или находиться в ТВ-студии на прямых эфирах.

А вот об отце ребенка мы знаем примерно ничего. Поздравляя Эйсмонт с пополнением в семье, «Комсомольская правда» задала вопрос о личности мужа, который у Анны вроде бы появился за четыре года до того, и получила ответ: «Он у меня человек не публичный, в прошлом футболист. Вместе мы почти 10 лет, но детей заводить не спешили. С рождением дочки я еще раз убедилась, что все самое прекрасное в жизни случается неожиданно!» Это все сведения о спутнике жизни Анны – в ее соцсетях ничего не найти, а по словам собеседников, знающих Эйсмонт лично, она всегда тщательно пресекала попытки перевести разговор на семейные темы. Интересно, что в 2016-м году, уже после рождения дочери, Анна рассуждала об идеале мужчины: «Он должен быть сильнее меня, принять бешеный график, характер и мужское внимание, которым я окружена». Наводит на мысль, что к тому моменту место в сердце Эйсмонт уже было свободно.

В студенчестве была моделью – дизайнер спустя годы рассказал мутную историю

Вернемся к карьере Анны. Несмотря на успешное поступление на журфак в 1998-м на специальность «радио и телевидение», девушка не думала, что когда-нибудь будет работать на ТВ – и практику на радио (однажды пришлось съездить на нее в Гродно) совмещала с работой моделью: для нее девушка вышла и фигурой, и ростом. Для того чтобы не пропустить какой-нибудь показ из-за пар, девушка пользовалась последними на то время техническими новинками: «Обычно шла на занятия с запасными туфлями в сумке. Если приходило сообщение на пейджер о кастинге, то переобувалась и ехала на мероприятие». Как вспоминала Анна, восприятие ее как «манекенщицы» иногда усложняло ее карьеру. Зато Эйсмонт повидала свет и даже поучаствовала в установлении мирового рекорда – в 2001-м участвовала в показе на берлинском бульваре Курфюрстендамм, где специально для Книги рекордов Гиннеса устроили подиум длиной 1111 метров.

Одним из организаторов того показа был Саша Варламов – известный белорусский модельер, который в начале 2010-х два с лишним года просидел в тюрьме: государство обвинило его в трате выделяемых на показы бюджетных средств на личные цели, Варламов же утверждал, что, наоборот, добавлял собственные деньги из-за недостаточного объема господдержки, но его не слышали. Зато в сентябре 2020-го его заявление громыхнуло на весь байнет – его слова касались и Анны. У нее во всех интервью одна версия попадания в студию госТВ – сперва пошла по приглашению для всех студентов журфака на открывающийся проект БТ корреспондентом, впечатлила всех проработкой темы «Где сейчас белорусский футбол?», взяв интервью у тогдашнего главного тренера сборной Сергея Боровского, потом занималась работой за кадром (например, носила кассеты, без которых тогда было не обойтись), а затем, в 2002-м, освободилось место ведущей спортивных новостей, на которое Анна, так сказать, на сформировавшемся опыте прошла кастинг.

В версии Варламова на судьбу девушки повлияло случайное знакомство с Александром Лукашенко и его многолетним помощником, ныне возглавляющим федерацию гандбола, Владимиром Коноплевым. Анна этот эпизод своей биографии, если таковойо действительно имел место, не комментирует.

Снимала фильмы о личностях в спорте

Эйсмонт до сих пор – скоро 20 лет как! – ведет новости спорта после «Панорамы» (и даже готова была закрывать шесть выпусков в неделю, лишь бы помочь каналу в ситуации с намечавшейся в прошлом августе забастовкой журналистов). Но, конечно, этим дело не ограничивается – Анна работала на ряде Олимпиад, а помимо того сняла немало авторских программ о личностях в спорте. Например, в 2015-м году возник цикл «Женщины и спорт», где Анна старалась раскрыть героинь и как спортсменок, и как обычных людей. «Мои закадровые вопросы часто довольно провокационны, но я не даю их в эфир. Подводки в фильмах максимально нейтральны, чтобы зритель сам мог делать выводы», – заявляла ведущая. Причем среди тех, кто открывался Эйсмонт, примерно поровну оказавшихся в 2020-м идеологически несовместимыми: за честные выборы выступили Мелитина Станюта, Елена Левченко, Александра Герасименя, Ольга Мазуренок, Анна Гуськова, Наталья Марченко, Надежда Скардино, провластное письмо подписали Марина Литвинчук, Ирина Кривко, Екатерина Галкина, Арина Соболенко, Динара Алимбекова, Любовь Черкашина, Наталья Цилинская. Из тех, чью позицию сейчас сложно понять, были в кадре Марина Арзамасова и Дарья Домрачева.

Были у Эйсмонт и отдельные фильмы по большим поводам или о жизненном пути ярких представителей белспорта: «Обыкновенное чудо Владимира Копатя», «Главная победа. 10 лет спустя» (про все тот же матч на ОИ-2002 со Швецией), «Салей, которого мы не знали» (на этот фильм Эйсмонт получала разрешение семьи погибшего хоккеиста и, по собственным словам, снимала практически в одиночку), «Макс Мирный LIFE», «Яков Шапиро. Один за всех», «Непобежденный. Виталий Щербо» и другие.

Глеб был очень благодарен за проект о себе – потом приковылял в программу Эйсмонт на костылях

Особо отметить среди фильмов Эйсмонт можно «Наш Hleb» – там Анна выступила и автором идеи, и сценаристом, а еще проехалась по местам карьерной славы Александра Глеба и поговорила с ним и его старыми друзьями и тренерами. По словам Эйсмонт, знакомой с Глебом почти 20 лет и называвшей отношения с ним очень хорошими, она целый год «жила этим фильмом». Получилось красивое завершение карьеры для великого по белорусским меркам футболиста – он остался максимально доволен работой сотрудницы госТВ. «Честно говоря, были моменты, когда слезы накатывали при просмотре. Действительно очень рад, счастлив, что благодаря Анне удалось создать этот фильм. Так бы я не знаю, кто в Беларуси захотел бы снимать фильм. У нас как бы тут провожают футболистов сборной, которые отдали 20 лет карьеры, даря велосипед», – рассказывал Глеб после премьеры.

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Что ж, Глеб не оставил услугу неотплаченной – совсем недавно в новогодней суете нашел время с семьей прибыть на съемки программы Эйсмонт «Между прочим» с Дмитрием Басковым, Анастасией Мирончик-Ивановой и другими провластниками белспорта. Не помешала Глебу даже полученная незадолго до того травма ноги, из-за которой добираться до съемок пришлось на костылях. В общем, приятельским отношениям Александра и Анны события в стране и отношение к ним с экранов госТВ помехой не стали.

Глеб на костылях дошел до госТВ ради золовки пресс-секретаря Лукашенко (той, что любит «Массандру»). В шоу также были Басков и провластные спортсмены.

После выборов критиковала протестующих и не поддержала даже хорошего знакомого

Страшные события 9-12 августа никак не повлияли на приверженность Эйсмонт государственной идеологии. Например, экс-коллега Анны по АТН Александр Ярмош на канале «ЧестнОК» рассказывал, что ведущая заявляла о «15% адекватных» среди вышедших на мирный протест около Комаровского рынка девушек, остальных обвинив в проплаченности и малолетстве, а когда Ярмош встал на защиту акции, Эйсмонт призвала... защитить ее саму от гневных сообщений в интернете (отметка 9:42).

Не проняло Эйсмонт даже задержание вполне хорошо ей знакомого журналиста Сергея Щурко, которого забрали из собственной квартиры. Когда Анну призвали высказаться о Щурко, с которым она участвовала в благотворительных проектах и общалась на «ты» в интервью, ведущая ответила только: «Не ходите на несанкционированные акции, и вас не задержат». План, конечно, надежный, как швейцарские часы.

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