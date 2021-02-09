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Эволюция Зеленского

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  • Владимир Фесенко
  • 9.02.2021, 11:27
  • 3,687
Эволюция Зеленского
Владимир Зеленский

О чем говорят санкции против Козака.

История с санкциями против Тараса Козака и медведчуковских телеканалов на самом деле имеет более широкое политическое значение, чем только борьба с Медведчуком, ОПЗЖ и российским влиянием в Украине.

Во-первых, она показывает эволюцию Владимира Зеленского на посту президента. Как в свое время Леонид Кучма в первые годы своего президентства, Зеленский все больше становится державником и действует в соответствие с национальными (государственными) интересами. Это объективная логика эволюции действий государственного руководителя. Он должен укреплять и защищать свое государство. В этом и его личный политический интерес, и интерес государства, которое он возглавляет. Иначе возникнет диссонанс между президентом и обществом (государством), как это случилось с Януковичем.

Во-вторых, как оказалось, нестандартные решительные действия, выходящие за рамки классической, обычной украинской политики, могут быть очень эффективны. На самом деле это очень хороший опыт и потенциальный стимул для президента Зеленского. Он выиграл президентские выборы как антисистемный кандидат. Но затем стал постепенно превращаться в типичного, стандартного, «системного» президента, и стал при этом терять свою популярность и свое влияние. Недавно мы увидели действие «антисистемного» президента. И это работает, и очень сильно.

Так может и дальше стоит работать в логике «антисистемного» президента? Тарифная проблема, тупик с мирными переговорами по Минским соглашениям и многое другое, требуют таких же нестандартных и решительных действий, которые могут быть поддержаны значительной частью общества. Естественно, не стоит мельтешить (все хорошо в меру), не стоит начинать политические войны на всех фронтах (это чревато поражением), но шаг за шагом, действие за действием в стиле и логике сильного «антисистемного» президента могут стать рецептом для радикального и эффективного обновления президентства Владимира Зеленского.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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