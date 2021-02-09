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Муж Екатерины Андреевой: Девушки показывали знак победы, они готовы бороться

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  • 9.02.2021, 11:37
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Муж Екатерины Андреевой: Девушки показывали знак победы, они готовы бороться
Фото: «Наша Ніва»

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова не дали лукашистам сломать себя.

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой.

Муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш рассказал «Белсату» о своей короткой встрече с женой.

«Я не смог пообщаться с Екатериной, даже сделать жест, меня сразу отталкивал конвоир. Мы только обменивались взглядами. Катя выглядит очень хорошо. Я ее не видел почти три месяца, но она улыбается, у нее горят глаза.

Был момент, когда Даша увидела мать и у нее на глазах появились слезы. Катя подошла к ней, обняла. Потом Даша снова начала улыбаться. Они показывали знак «виктории» и улыбались. К счастью, девушки в хорошем, бодром настроении, они готовы бороться, их не сломали».

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