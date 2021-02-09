закрыть
9 февраля 2021, вторник, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники во вторник?

3
  • 9.02.2021, 11:45
  • 2,486
Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники во вторник?

Названы самые выгодные предложения для покупки валюты.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,26% — до 2,6083 рубля, евро вырос на 0,14% — до 3,1512 рубля, а российский рубль укрепился на 0,11% — до 3,5233 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.24, сообщает tut.by.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,611 (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,606 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке, Белорусском народном банке — 3,19 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,152 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,146 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич