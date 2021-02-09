Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники во вторник? 3 9.02.2021, 11:45

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Названы самые выгодные предложения для покупки валюты.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,26% — до 2,6083 рубля, евро вырос на 0,14% — до 3,1512 рубля, а российский рубль укрепился на 0,11% — до 3,5233 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.24, сообщает tut.by.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,611 (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,606 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке, Белорусском народном банке — 3,19 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,152 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,146 рубля.

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