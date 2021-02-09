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Битва за Арктику: США впервые разместят в Норвегии бомбардировщики

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  • 9.02.2021, 11:51
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Битва за Арктику: США впервые разместят в Норвегии бомбардировщики
Архивное фото Getty Images

Размещение самолетов B-1 станет ответом России.

Военно-воздушные силы США впервые размещают на авиабазе в Норвегии бомбардировщики B-1. Таким образом страна демонстрирует России свою готовность действовать в стратегически важном арктическом регионе. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на информацию чиновников, пишут "Буквы".

По информации источников телеканала, четыре бомбардировщика B-1 и около 200 военнослужащих ВВС отправляются на авиабазу Орланд в Норвегии. В течение следующих 3 недель они будут принимать участие в миссии за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве у северо-запада России.

Ранее военные миссии над Арктикой в основном проводились вблизи Великобритании. Перемещение сил намного ближе к России, по словам чиновников, означает, что США смогут быстрее отреагировать на потенциальную агрессию России.

По словам официальных лиц, развертывание сил в Норвегии ведется уже некоторое время, поскольку операции такого рода нуждаются в долгом и тщательном планировании.

Министерство обороны США глубоко обеспокоено действиями российских военных по перекрытию потенциального доступа в Арктику и продолжающейся милитаризацией арктического региона.

Ранее Барбара Барретт, секретарь ВВС при администрации Дональда Трампа, отмечала, что Россия заботится о сохранении собственного доступа к Арктике.

"Недавние российские инвестиции в Арктику включают сеть наступательных авиационных средств и береговых ракетных систем", — говорила Барретт.

CNN отмечает, что президент Джо Байден уже продемонстрировал, что готов к более жесткой политике в отношении России, чем его предшественник.

В частности, во время своего первого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Байден поднял ряд вопросов, как недавняя кибератака на американские ведомства, отравление оппозиционера Алексея Навального и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

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