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Возле центра SPA Riviera на проспекте Победителей в Минске происходит что-то странное

  • 9.02.2021, 12:24
  • 3,345
Возле центра SPA Riviera на проспекте Победителей в Минске происходит что-то странное

Там собралось множество машин МЧС.

Что-то происходит в центре SPA Riviera на проспекте Победителей. Было сообщение о возгорании, туда приехали пожарные машины. Однако «по внешним признакам ничего не наблюдается», сообщили в МЧС Минска.

Рядом с комплексом SPA Riviera (проспекте Победителей, 110) очевидцы заметили немало пожарных машин. Как отмечают в МЧС Минска, спасатели туда приехали по сообщению о возгорании.

«Первые подразделения прибыли — по внешним признакам ничего не наблюдается. Подробности позже».

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