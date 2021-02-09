Возле центра SPA Riviera на проспекте Победителей в Минске происходит что-то странное
- 9.02.2021, 12:24
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Там собралось множество машин МЧС.
Что-то происходит в центре SPA Riviera на проспекте Победителей. Было сообщение о возгорании, туда приехали пожарные машины. Однако «по внешним признакам ничего не наблюдается», сообщили в МЧС Минска.
Рядом с комплексом SPA Riviera (проспекте Победителей, 110) очевидцы заметили немало пожарных машин. Как отмечают в МЧС Минска, спасатели туда приехали по сообщению о возгорании.
«Первые подразделения прибыли — по внешним признакам ничего не наблюдается. Подробности позже».