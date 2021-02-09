Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип

9.02.2021, 12:39

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Владимир Халип

На этот раз он проиграл подчистую.

Стране на распутье позарез нужен фокус. Яркий. Ошеломительный. Внезапный, как шаровая молния. Чтобы встряхнуть приунывшую вертикаль. И новой выдумкой самопровозглашенного вождя ошарашить все еще подконтрольное ему пространство. Потому что замысел этот по сути беспроигрышный. Если все задуманное пойдет по плану, публика в финале изумленно замрет, а потом выдохнет единодушно: маг!

Схема надежная, испытанная многократно. В советские времена таких умельцев было не сосчитать. Но ограничивались они, как правило, ближним кругом. И в особо трудный момент карьеры использовали успешно один и тот же прием. Выходит какой-нибудь председатель, управляющий или просто директор к своему преданному коллективу или отдельным его представителям и, выдержав долгую паузу, произносит скупо: «Был в Москве. Разнос выдержал страшный. Но вашу квартальную премию отстоял».

И все. Бурные аплодисменты обеспечены. И благоденствие начальника до следующей встряски. А еще признательность спешно собранной массовки. Не по этой ли упрощенной схеме готовится режимом и грядущее собрание? Народное. Да еще и всебелорусское. Не та ли благодарная массовка формируется, с помощью которой можно провернуть давно задуманный трюк?

В прежние времена к таким приемам прибегали руководители особо продвинутые. Но чтобы кому-то что-то дать, надо это иметь. Что далеко не каждому дано. А потому начальники поплоше изумляли подведомственную публику аттракцией попроще. Потребует такой умелец у подчиненного платочек. Аккуратно сложенный, тщательно отглаженный. И отхватит ножницами угол. Успокаивая всех: да ничего тут страшного - просто магия и отчасти волшебство. И уже в конце, демонстрируя внушительную дыру, вздохнет с коварной ухмылкой: фокус не удался!

Двадцать шесть лет ангажированная публика неизменно восхищалась – это же надо, какой хват! За что ни возьмется – оглушительный провал. А он уверенно повторял все тот же давний трюк. И если не было под рукой платка, показывал дырку от бублика – всегда успешно. А потому и на этом странном собрании публике будет продемонстрирован тот же тухлый трюк. Потому что нечего больше предложить, кроме все той же безнадежной дырки.

Шестое по счету собрание горячо одобряющих высочайший фокус, едва ли будет отличаться чем-то от предыдущих. Это все – несуразный рецидив давно забытых советских времен. Пародийный вариант партийного съезда.

Что они там будут обсуждать, никакого значения не имеет. Мероприятие пройдет, и все о нем забудут. И даже тот, кто его затеял, едва ли вспомнит. Иллюзионисту не нужна вчерашняя массовка. Она в меру своих сил уже оценила фокус, похлопала самозабвенно и должна уйти. Потому что на смену ей приходит массовка виртуальная. Тот самый соцопрос, который длится почти месяц.

Политологи были удивлены, почему это власть проигравшая, которая на дух не переносила социологию и даже загнала ее почти в подполье, вдруг так заинтересовалась общественным мнением. Да еще инициировала опрос 10 тысяч граждан. И почему так обширна аудитория, если для репрезентативного исследования профессиональным социологом достаточно от одной до двух тысяч?

Никакой загадки нет. Все просто: выборы проиграны, но уходить не хочется. А потому надо создать иллюзию, что народ опомнился и недоизбранного вождя многочисленных придворных отпускать не хочет. Фокус простой и даже примитивный. Но в репертуаре самодеятельной власти может оставаться до лучших времен. Если только ловко и внимательно подбирать доброжелательную публику. Чтобы после фокуса не освистали невзначай. Но с этим проблем вроде бы нет.

На последнем совещании по подготовке вроде бы главного февральского мероприятия хлынул вдруг неудержимый поток восторженных оценок еще незавершенного опроса. А это значит, что ответы на вопрос об отношении к действующей пока еще власти успешно формируются в нужном направлении.

Почти в то же время возникла еще одна столь же креативная идея. В ответ на западные санкции и прочие режимные обиды создать свой неотразимый бренд. И выйти с ним эффектно на мировой рынок. Общий контур замысла выстроился четко – народное собрание, всенародный опрос и вдобавок еще неотразимый бренд. Вот такой обозначился идеологический трезубец, разящий наповал. Казалось бы, о чем еще мечтать его создателю, по неосторожности утратившему внезапно легитимность?

Однако именно тут, на пике всеобщего номенклатурнго восторга, возник простой вопрос: а что есть бренд? Вопрос вроде бы дурацкий. Если возникают какие-то сомнения, не проще ли погуглить. Но тут есть большая заковыка. Постановление правительства на этот счет требует жесточайше, чтобы злополучный бренд содействовал «устранению неблагоприятных стереотипов». Это же надо, как лихо замахнулись! Так что же все-таки из характерных, знаковых особенностей этой уникальной системы может оптимально способствовать «определению позитивных, узнаваемых ассоциаций о стране»?

Автозак? Дубинка? Кандалы? Слишком грубо и откровенно. Так что же остается все-таки в сухом остатке? Ровным счетом ничего. Разве что черная омоновская маска с прорезью для глаз и матюгов. Иных характерных примет и признаков режим пока не проявил.

Жить рядом с такой властью невозможно. Ее присутствие опасно. А внешнее спокойствие обманчиво. Рано или поздно она непременно вломится в ваш дом. И сделает это без всякого повода. В нормальных странах власть – это те, кого народ выбирает. А если наверх пробиваются с помощью уловок, подтасовок или грубой силы, это уже не власть. Такие ловкачи называются иначе.

Только на этот раз они проиграли подчистую. А потому всех ненавидят и всем мстят. Им повсюду мерещится угроза. Они постоянно ждут подвоха. И дождутся. Не только потому, что угроза реальна и слишком велика, а наказание неотвратимо.

Просто фокус не удался.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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