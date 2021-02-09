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Медики разработали тест на коронавирус, который можно сделать помощью смартфона

  • 9.02.2021, 12:52
Медики разработали тест на коронавирус, который можно сделать помощью смартфона

Устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъем мобильного телефона.

Ученые Университета Лилля (северная часть Франции) разработали устройство, которое позволяет человеку самостоятельно провести тест на коронавирус с помощью своего мобильного телефона. Об этом сообщили во вторник радиостанция France Info и телеканал BFM.

Устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъем мобильного телефона. На вставленную в него одноразовую тестовую полоску необходимо поместить несколько капель жидкости, полученной методом взятия мазка из носа. Как сообщила главный разработчик, профессор Сабин Сзюнеритс, «лучше, чтобы такую пробу взял какой-нибудь медицинский работник». «Но в разработке у нас уже находится усовершенствованное устройство, которое позволит проводить более легкий тест на основе слюны», — отметила она.

Как пояснила эксперт, «коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик, так как их появление меняет силу электрического сигнала на его электродах». Для получения результата достаточно десяти минут. Устройство способно выявлять наличие вируса в 90% случаев. Результат теста отображается на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Разработчики считают, что тест будет легко запустить в производство, в настоящее время они ищут спонсоров для финансирования этой части проекта и промышленных партнеров для выпуска устройств. Тест уже прошел полные клинические испытания. В марте он будет полностью готов к производству в доработанном виде.

В настоящее время на базе лаборатории разработчики уже выпускают в неделю по одной тысячи тестов, действующих на основе анализа мазка со слизистой полости носа.

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