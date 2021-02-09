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Не нужно ждать перемен — нужно их делать!

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  • 9.02.2021, 13:08
  • 1,632
Не нужно ждать перемен — нужно их делать!
Фото: AFP

Бессрочный протест в Беларуси будет продолжаться до победы.

У противостояния с диктатурой в Беларуси есть одна странная особенность. Как только режим совершает очередной "косяк", и люди выходят на акции протеста, находятся непонятно откуда взявшиеся "активисты", которые предлагают договариваться с властями, собирают подписи под какими-то петициями и обращениями в прокуратуры, суды, исполкомы и т.д. Так было во время протестов в прошлом году. Так происходит и сейчас, пишет телеграм-канал "Баста!".

Обращения в органы власти с жалобами на действия этой же самой власти легитимизирует режим, и свидетельствует как минимум о том, что у тех, кто предлагает такой путь борьбы проблемы с памятью. Никогда режим не реагировал на подобные инициативы, если они не были подкреплены уличными акциями и желательно в центре Минска.

Особенно странно выглядит, когда подобные предложения выдвигаются во время вынужденного отсутствия лидеров протеста, как правило, находящихся за решеткой либо за границей.

Если кто забыл - напоминаем, как выглядит протест.

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