Вложить $5 тысяч – получить $165 тысяч: сколько можно было заработать на инвестициях, в которые никто не верил 3 9.02.2021, 13:12

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В «ковидном» году был и целый ряд активов, который неожиданно принес их владельцам баснословный доход.

Прошлый год стал для мировой экономики одним из самых тяжелых. Падение целого ряда секторов оказалось даже глубже последствий ипотечного кризиса 2008, когда все готовились к краху доллара. Однако был и целый ряд активов, который неожиданно принес их владельцам баснословный доход в тысячи процентов. Myfin.by рассказывает, что это за активы и во что могут инвестировать белорусы.

Илон Маск и акции Tesla

Цена акций 3 января 2020: $88,6

Цена акций 8 января 2021: $880,02

Рост в процентах: 893%

В 2020-м году компания известного предпринимателя Илона Маска показала феноменальный рост почти в 10 раз. При этом многие скептики решительно не верили в успех компании Маска, ссылаясь на ее убыточность в недавнем прошлом.

Причин роста в 2020-м было несколько. Во-первых, компания вышла из убытков и демонстрировала 5 кварталов подряд прибыль. Во-вторых, это позволило ей пройти все необходимые процедуры, чтобы попасть в индекс S&P500 в конце года. Правда только со второй попытки.

В течение года акции уверенно росли, добравшись к лету до $300-350 за штуку. А после окончательного попадания в индекс S&P500, компания Илона Маска начала стремительный рост, продолжавшийся весь ноябрь и декабрь, прибавив к цене более $300. Январское ралли по акциям, взвинтившее их цену до $880, пришлось уже на активную фазу войны участников форума мемов Reddit с хедж-фондами Уолл-стрит.

Война создателей мемов и Уолл-стрит. Акции GameStop

Цена акций 10 декабря 2020: $14,12

Цена акций 28 января 2021: $467,19

Рост в процентах: 3200%

Это, пожалуй, самая запоминающаяся и безумная история на финансовых рынках за последние 20 лет. Еще в августе 2020 акции малоизвестной компании GameStop с сетью магазинов по продаже консольных и компьютерных игр на дисках стоили меньше $5. Они падали на протяжении 5 лет, несмотря на прибыльность компании. Ряд крупных хедж-фондов считал бизнес-модель компании бесперспективной – большинство покупок игр проходит в цифровых магазинах – и открывал по этим акциям короткие позиции.

Суть короткой позиции в том, чтобы взять акцию в долг у брокера, продать ее по текущей рыночной цене и через определенное время, в надежде на снижение цены акции, купить ее обратно, вернув долг брокеру. Разница между текущей ценой и ценой обратного выкупа составляет прибыль играющего в короткую позицию. Но есть нюанс. Если цена акции начнет быстро расти, брокер потребует довнесения средств, что приводит к шорт-сквизу - вынужденной покупке акций по текущей цене для закрытия коротких позиций, что вызывает обычно кратковременный, но лавинообразный рост цены акции.

В декабре 2020 в финансовой ветке сообщества Reddit (более 36 млн пользователей) призывают скупать акции GameStop, чтобы проучить «бумеров с Уолл-стрит». Форумчане пользуются простыми приложениями для покупки акций прямо со смартфона. К 22 января во флешмобе участвует уже большинство пользователей сообщества, разгоняя цену акций вдвое. Это вызывает шорт-сквиз и массовый выкуп акций фондами, что провоцирует еще больший рост цены акций.

К 26 января потери фондов, играющих против акций GameStop достигают $5 млрд, некоторые из них оказываются на грани банкротства. На следующий день об этой ситуации пишет в твиттере Илон Маск, вызывая еще больший ажиотаж. Цена на акции растет до своего максимума в $467,19. Пользователи начинают скупать и акции других компаний: Tesla, Nokia, AMC, Blackberry. Их курсы тоже устремляются на десятки и сотни процентов вверх.

Общие убытки игроков по коротким позициям переваливают за $70 млрд. В то же время сервис торговли акциями со смартфона Robinhood вводит ограничения на покупку акций ряда компаний, включая GameStop. Начинается обратное ралли и цена акций в следующую неделю падает до $53,5.

Воскрешение биткоина

Курс биткоина 11 декабря 2020: $18 030,5

Курс биткоина 9 января 2021: $40 652,6

Рост в процентах: 125%

Большую часть года курс биткоина болтался в диапазоне $10-15 тыс, но как и на прошлое ралли в 2017 году, ноябрь-декабрь стали месяцами быстрого роста.

В конце 2020-го рост курса биткоина объясняли избыточной ликвидностью на финансовых рынках. Власти США и Евросоюза в качестве мер поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19 делали как прямые выплаты населению, так и финансово поддерживали бизнес. Все это привело к большому денежному навесу, который и нашел свое применение на рынке криптовалют.

Кроме того, платежные сервисы Square и PayPal, которым пользуются около 300 млн человек, добавили в свои приложения возможность покупки криптовалют. Упрощение доступа к торгам сыграло свою роль в новом ралли, как и в истории с акциями GameStop.

Новые ценовые рекорды продержались недолго. Однако коррекция цен была не столь большой, как в 2017-м. Курс биткоина упал до $30-31 тыс, а затем снова продолжил рост.

Видеокарты и приставки нового поколения

Доходность с перепродажи: 80-150%

Анонсированные видеокарты нового поколения Nvidia 30-й серии и Radeon RX 6000 серии, а также игровые консоли X-box Series X и Playsation 5 геймеры всего мира ждали с нетерпением. Но проблемы с логистикой и производством из-за пандемии COVID-19 создали небывалый ранее дефицит новинок.

Этим не преминули воспользоваться перекупщики, которые смогли заработать в конце 2020 - начале 2021 по 80-150% наценки на каждой.

Так, исследование одной из крупнейших площадок электронной торговли в США eBay показало, что перекупщики выставляли видеокарты нового поколения по цене 180%-220% от рекомендуемой производителем и они раскупались практически мгновенно.

Чуть меньшие аппетиты у шустрых продавцов наблюдались с консолями нового поколения. Они выставлялись на продажу с наценкой 50-70%.

При этом проблема дефицита до сих пор не решена производителями, что позволяет перекупщикам и дальше увеличивать цены.

Золотые слитки

Цена покупки за 100г на 1 января 2020: 10785 рублей ($5115)

Цена продажи за 100г на 1 сентября 2020: 17060 рублей ($6426)

Рост в процентах (в долларах): 25,6%

Золотые слитки в 2020 показали довольно высокий рост для обычно стабильного белорусского рынка. Пик цен пришелся на августовские события и устоявшийся тренд общемирового роста цен на золото. В рублях к 1 сентября цены на золотые слитки выросли с январских 10 785 рублей до 17 060 рублей за 100г, в долларах рост достиг 25,6%: с $5115 до $6426.

Те, кто успел в начале года приобрести слитки, на волне паники смогли заработать высокий годовой доход. После того как паника схлынула, цены на золото просели. 1 января 2021 года банки готовы были выкупать слитки золота по 15 676 рублей за 100г или по $6080.

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