Опубликован свежий рейтинг украинских партий: лучшие шансы у четырех 8 9.02.2021, 13:38

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У кого лучшие шансы попасть в Раду?

В Украине четыре политические партии имеют наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова, пишет "Украинская правда".

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия" Слуга народа "(за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать) и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (соответственно 14% и 22%)".

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7,5% и 10% "

Детали: Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 3% и 5%, партию "Голос" - соответственно 2% и 3%.

Радикальную партию Олега Ляшка- соответственно 2% и 2,5% респондентов, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2,5%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2%, "партию Шария" - соответственно 2% и 2%, партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%.

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