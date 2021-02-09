«Мы не знали друг друга до этого лета»: появился фильм о массовых протестах в Беларуси 2 9.02.2021, 13:41

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Фото: AFP

Вспоминаем, как это было.

Вечером 8 февраля на "Настоящем Времени" состоялась премьера документального фильма Ольги Абрамчик "Мы не знали друг друга до этого лета" о массовых протестах в Беларуси. Сегодня он появился на ютуб-канале "Настоящее Время. Док".

"Фильм посвящен событиям, которые произошли в день выборов президента Беларуси и в первую неделю после, - пишет режиссерка фильма Ольга Абрамчик. - Он смонтирован из кадров, которые были сняты участниками и очевидцами акций протеста - из кадров, которые нужно увидеть.

Спасибо каждому, чье видео мы использовали в создании этого фильма!"

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