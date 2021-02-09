Госсекретарь Энтони Блинкен: США примут против РФ меры из-за Навального 3 9.02.2021, 13:52

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Госсекретарь США Энотони Блинкен

фото: reuters

Кремлю придется ответить за покушение на оппозиционера с использованием химоружия.

США "консультируются и тесно сотрудничают с другими странами" по ситуации с отравлением и арестом в России оппозиционера Алексея Навального, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN во вторник, 9 февраля, передает dw.com.

По его словам, в этой связи США находится в контакте с другими странами, "которые очень обеспокоены тем, что происходит не только с господином Навальным, но также с другими, кто выступает за свои права" в России.

Secretary of State Antony Blinken says the chemical attack against Kremlin critic Alexey Navalny "violates the Chemical Weapons Convention and other obligations that Russia has," adding that the US will "take action in the appropriate way" after a review of the attack. pic.twitter.com/kJp9ZBWp4g — The Situation Room (@CNNSitRoom) February 9, 2021

Блинкен отметил, что "использование химического оружия для попытки убить Навального нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и другие обязательства России, нарушает санкции, введенные Конгрессом США". "Мы изучаем этот вопрос, рассматриваем его очень внимательно и когда у нас появятся результаты, мы будем "действовать надлежащим образом", продолжил дипломат.

Блинкен отметил, что ситуация с протестами в РФ, участники которых высказывают свое недовольство коррупцией и выступают за свои права, "касается только России и ее будущего", и не следует возлагать ответственность за это на США и Европейский Союз.

Ранее основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю и президенту США Джо Байдену с призывом к тому, чтобы "ввести санкции в отношении коррумпированных российских граждан, близких к президенту Владимиру Путину".

Отравление и арест Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, 22 августа его удалось доставить на лечение в Берлин. Специалисты бундесвера и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выявили, что политик был отравлен запрещенным нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".

ЕС и Великобритания осудили его применение в России и ввели в этой связи санкции. Германия, Великобритания, США, НАТО и ЕС призвали Москву найти и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. 17 января Навальный сразу по возвращении в РФ был задержан и позже отправлен в колонию на 2 года 8 месяцев по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше". По всей России прошли волны массовых протестов в его поддержку.

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