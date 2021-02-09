«Она шла на все митинги, это и есть любовь к Беларуси» 1 9.02.2021, 14:06

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Фото: личный архив Дарьи Чульцовой

История журналистки «Белсата» Дарьи Чульцовой.

Сегодня над журналистками Дарьей Чульцовой и Екатериной Андреевой начался суд. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Девушки были задержаны в прошлом году 15 ноября, когда вели стрим с площади Перемен. Всю жизнь 23-летняя Дарья шла в журналистику, а теперь за нее страдает, сообщает «Белсат».

Даша с группой журналистов. Фото: Личный архив

Дарья Чульцова родилась и провела детство в Шклове. Ее мать Наталья Теребиленко говорит, что дочь очень добрая и целеустремленная, она с детства имела много интересов.

«В детстве Дарья очень любила рисовать, даже ходила в художественную школу. Это был ее какой-то особенный мир – рисование. Впоследствии она закомандовала приобрести ей гитару и начала учиться играть на гитаре. А больше всего Даша любила писать. У нее всегда была какая-то тетрадь или блокнот с собой, и она все писала, писала, писала», – вспоминает Наталья Теребиленко.

Сначала Наталья даже и не догадывалась, к чему приведет Дашино желание писать. А когда дочь впервые открыто сказала о желании быть журналистом, дома восприняли это как шутку. В 11-м классе Даша повторно озвучила свое намерение идти в журналистику. Вот тогда родные уже реально забеспокоились. Они отговаривали Дашу даже на этапе подачи документов в университет. Но все было впустую, Дашу это не остановило.

Наталья показывает фотографии и письма от Даши. Фото: личный архив

«Она вроде бы слушает меня, слушает, но все равно делает по-своему. И убедить ее в чем-то очень сложно. У нее такая позиция, что она сама себе хозяйка. Точно, Даша очень целеустремленная. А теперь мне о ней пишут люди, что я вырастила невероятную дочь», – говорит Наталья.

Дашина подруга детства Милана Минчукова вспоминает, что Даша всегда выделялась любопытством ко всему вокруг.

«Можно сказать, что Даша – исследовательница. В ней сочетаются такие черты, как спокойствие и наблюдательность, и в тоже время любопытство к самым разным сферам жизни. Она всегда очень любила слушать, читать и рисовать. И вот настал момент, когда эти склонности определили ее профессию», – рассуждает Милана.

Даша Чульцова в старших классах. Фото: личный архив

Как подать документы на отделение журналистики в Могилевский государственный университет имени Кулешова, Даша сказала матери: «Если не в журналистику, то я вообще никуда не пойду». Так и поступила учиться на журналистку.

В университете Даша вместе с однокурсниками готовила самиздат. Уже тогда перед девушкой встал вопрос, какую роль она хочет выполнять и где работать дальше. Чтобы определиться, Даше понадобилось время и практический опыт.

«Вместе с Дашей мы начали делать сюжеты для проекта «Могилев. Онлайн». Это было самое крутое время, ведь у нас была просто как миссия – показывать социальные проблемы Могилева. И мы это делали. В то время я увидела, что у Даши есть огромный интерес и талант не только журналиста, который пишет, а также как у оператора», – рассказывает одногруппница Даши Кристина Борисова.

Даша вместе с одногруппницей Кристиной. Фото: личный архив

Даша и Кристина показывали различные коммунальные проблемы Могилева. Также они часто опрашивали горожан на актуальные темы. И, конечно же, затрагивали политику.

«Если мы делали что-то, то делали это честно. Даша за монтажом видео могла провести хоть полдня, хоть день – сколько нужно, чтобы сделать красиво. При этом она сочувствовала людям и настаивала на том, чтобы показывать все именно так, как оно есть на самом деле», – объясняет Кристина Борисова.

С 2019 года Даша начала сотрудничать с телеканалом «Белсат». Как журналистка она работала в паре с оператором Михаилом Аршинским.

«Мы ездили по разным городам Могилевская области, снимали репортажи о проблемах обычных людей. Показывали, как меняется жизнь человека, когда он сталкивается с этой бюрократической системой», – говорит Михаил Оршинский о своей работе с Дашей Чульцовой.

Михаил, как уже опытный журналист, учил Дашу быть универсалом в своей профессии. Чтобы одинаково хорошо и написать текст, и снять и смонтировать видео.

Михаил и Даша. Фото: личный архив

Репрессии в отношении Даши за журналистскую деятельность начались еще в Могилеве. Дважды могилевские суды наказывали Дашу штрафом по ч. 2 ст. 22.9 КоАП за сотрудничество с «Белсатом». Но это не оттолкнуло девушку от профессии.

«Даша из тех людей, которые сознательно и без страха развиваются и через эти испытания делаются профессионалом. Я вижу, что за очень короткое время Даша сильно повысила свой профессиональный уровень. И я просто уверен, что она выйдет и продолжит путь в журналистике», – говорит Михаил Оршинский.

В Могилеве Даша работала только пока училась в университете. После получения диплома в сентябре 2020 года Даша переехала работать в Минск. Здесь она стала заново пробовать себя как видеооператор. После переезда ее стали часто задерживать за журналистскую деятельность.

«В этом плане Даша настоящий патриот Беларуси. Ведь если она шла на все эти митинги, то это именно и есть любовь к Беларуси. Она понимала, какой это риск для журналиста, но все равно шла. Даже за день перед стримом 15 ноября я спрашивала ее, не боится ли она. А Даша сказала, что только они с Катей могут пойти и сделать эту работу. И они пошли», – вспоминает Кристина.

Дарья в городской ратуше Могилева. Фото: личный архив

Перед стримом с площади Перемен 15 ноября Даша и Катя хорошо понимали, что все журналисты сейчас – это мишень. Что стримов это государство боится больше всего. И все равно пошли – выполнять свою работу, показывать людям правду. Почти 75 тысяч человек посмотрели стрим, за который журналисток посадили и сейчас судят.

«Они думают, что все могут. Захотели посадить – посадили. А что дела нет – то дело придумали. Я считаю, что Катя и Даша сидят ни за что, они не виноваты, они просто выполняли свою работу. Никого они там не собирали и не призывали», –размышляет Наталья, Дашина мать.

На Белсате Даша начала работать журналисткой. Фото: личный архив

Наталья говорит, что суд над ее дочерью показателен. По ее мнению, таким образом хотят запугать других журналистов, чтобы не проводили стримы, не ходили на митинги, акции.

«А о молодых людях они подумали? Вот уже сколько искалеченных судеб. Для них люди не важны: на одного больше, на одного меньше», – говорит Наталья.

И все-таки Наталья и все родственники, друзья и коллеги Даши и Кати идут на суд с надеждой, что этот абсурд вот-вот закончится. Он обязательно закончится. И девушки выйдут на свободу и продолжат заниматься любимой профессией.

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