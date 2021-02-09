Найден витамин, который восстанавливает сосуды у бросивших курить 1 9.02.2021, 14:04

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Эксперты провели исследование с участием шестнадцати добровольцев.

Экс-курильщикам поможет восстановить сосуды витамин Е (токоферол), сообщили американские специалисты, пишет u-news.com.ua.

Витамин Е относится к жирорастворимым витаминам. Это антиоксидант, который бережет клетки от повреждений, возникающих под действием свободных радикалов. Он помогает бороться с канцерогенами, укрепляет иммунитет, препятствует тромбообразованию.

Эксперты провели исследование с участием шестнадцати экс-курильщиков, отказавшихся от привычки. Они каждый день принимали 500 миллиграммов пищевой добавки с витамином Е.

У участников проверили состояние сосудов до и после исследования. Выяснилось, что сосудистая функция увеличилась у них почти на три процента. Необходимы более масштабные научные изыскания, признают ученые.

Токоферол способствует выработке эстрогена, благодаря чему кожа подтягивается и разглаживается, поэтому его добавляют в маски и кремы для лица.

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